El presidente de Deportivo Rincón, Aníbal "Nito" Villalba, fue nominado en la categoría Dirigente Destacado de los Premios Alumni, reconocimiento otorgado por el Círculo de Directivos y Ex Directivos del Fútbol Argentino (CIDEDFA). Villalba comparte la terna junto a Juan La Rocca, de Villa Mitre de Bahía Blanca, y Sebastián Alzueta, de Ciudad de Bolívar, entre los presidentes del Torneo Federal 2025.

La ceremonia se realizará en diciembre en el Predio Lionel Andrés Messi de la Asociación del Fútbol Argengtino (AFA) de Ezeiza donde habrá premio de Oro, de Platino y esta edición contará con el Alumni Histórico a los Campeones juveniles 1979 en Japón.

Aníbal Villalba, nominado como Dirigente Destacado en los Premios Alumni

Entre otros rubros de la categorías se disntiguió en jugadores destacados en 2025, a Armando González (Ciudad de Bolívar), Lucas Arbentengo (Atlético Rafaela y el tucumano el tucumano, Cristian Ibarra en Cipolletti, actualmente Olimpo de Bahía Blanca.

Como directores técnicos, Diego Funes, consiguió el ascenso a la Primera Nacional con Ciudad de Bolívar, Ivan Juárez que también consiguió el ascenso con Atlético Rafaela y Marcelo Rubino (Sportivo San Martin de Formosa).

Entre los árbitros, el cordobés Matías Billone Carpio, Maximiliano Manduca y Antonella Pajon. En cuanto a los periodistas de la categoría, todos medios fines al Consejo Federal fueron elegidos, son La Gloria O Devoto, Ascenso del Interior, Match Point y AFA Estudio Interior.

En Liga Profesional fueron nominados, Dirigente, Matías Tapia (Barracas Central), Sebastián Ordoñez (Platense) y Daniel Vila (Independiente Rivadavia de Mendoza). Jugador, Ignacio Vázquez (Platense), Sebastián Villa (Independiente Rivadavia de Mendoza) e Ignacio Arce (Deportivo Riestra).

Entre los directores técnicos, la dupla Orsi-Gómez (Platense), Alfredo Berti (Independiente Rivadavia de Mza) y Guillermo Barros Schelotto (Vélez Sarfield), los árbitros, Yael Falcon Pérez, Facundo Tello Figueroa y Hernán Mastrangelo.

Entre los medios, fueron nominados, Programa en TV, AFA Estudio Noticias (AFA ESTUDIO), De Fútbol se habla Así (DSports TV) y Paso a Paso (TyC Sports). En medio Gráfico, La Nación Deportes, Clarín Deportivo y Revista El Grafico.

En Programa Radial, ¿Como Te Va? (DSports FM 103.1), La Oral Deportiva (Radio Rivadavia) y Fútbol Continental (Radio Continental). Sitio Web, LPF, Doble Amarilla y Universo Fútbol.