En un partido muy importante para su semestre, Boca visita desde las 21.30 a O’Higgins por el duelo de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. Con la ventaja de 1-0 en la ida, el Xeneize viaja al estadio El Teniente de Rancagua, con el objetivo de sellar la clasificación a los octavos de final del certamen continental y recuperarse del golpe sufrido el fin de semana ante Deportivo Riestra.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impuso por 1-0 en La Bombonera gracias al gol de Miguel Merentiel, sin embargo no es una ventaja que permita descuidarse. Luego de alinear un equipo con mayoría de suplentes en el 0-3 con Riestra, el Vasco vuelve a alinear a los titulares, con un cambio de esquema y algunas modificaciones. Santiago Ascacíbar se mete en el once al igual que Leandro Lozano y Tomás Aranda será enlace por detrás de Merentiel y el colombiano Sebastián Villa.

Por el lado del conjunto chileno, tras caer en la ida disputada en La Bombonera el entrenador Lucas Bovaglio decidió darle descanso a buena parte de la base del equipo titular, y el fin de semana cayó por 2-0 en su visita ante Deportes Concepción. Con piernas frescas, los rancagüinos pretenden hacerse fuertes de local y lograr una victoria resonante frente a uno de los grandes del continente.

Probables formaciones:

O’Higgins: Omar Carabalí; Luis Pavez Muñoz, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

TV: DSports.

Estadio: El Teniente.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).