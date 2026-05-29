Juan Román Riquelme pasó de tener más primeros planos televisivos que los entrenadores visitantes a La Bombonera a no aparecer en las transmisiones televisivas, pero el presidente de Boca presenció la victoria de la Universidad Católica que marcó el adiós de su club de la Copa Libertadores en medio de un clima dividido en el estadio entre el estallido de todos, menos de la barra brava.

Riquelme lo miró desde el palco

El titular de la Comisión Directiva Xeneize se ubicó donde siempre, en su palco preferencial, mate en mano y en compañía de Mariano Herrón, técnico interino eterno de su actual gestión y todavía a cargo de la Reserva. Cuando el árbitro Wilmar Roldán adicionó los 7 minutos finales en el duelo de la 6ª fecha de la Grupo D del máximo certamen continental, el máximo ídolo de la institución dejó su espacio y se fue en búsqueda de Marcelo Delgado, integrante del Consejo de Fútbol, quien observaba al partido en un palco continuo, junto a Raúl Cascini.

Finalmente, el alejamiento del “Mosquito” de la dirigencia no fue el que se informó y siempre siguió cerca del minuto a minuto del fútbol profesional del club. El tercer integrante del palco vecino al del presidente era su hermano, Cristian Riquelme, sin cargo oficial en la Comisión Directiva, pero con mucho peso en el andar diario de la institución.

Bajó a vestuarios

Los medios partidarios de Boca constataron que minutos después de la eliminación, con los jugadores todavía en el estadio, Riquelme descendió al vestuario local. No trascendió el tono de sus palabras, pero en el momento en que Claudio Úbeda regresó de la conferencia de prensa, el Presidente estuvo allí.

Con el grupo de jugadores del plantel licenciado, las próximas horas esperan por novedades en torno al futuro. Todos los caminos conducen al cumplimiento de contrato por parte de Úbeda el 30 de junio y luego marchar para dar inicio a la danza de nombres para sentarse en el banco de suplentes para lo que viene en el segundo semestre del 2026.

Además, el club espera concretar las millonarias ventas de Exequiel Zeballos y Milton Delgado, ambos con intereses europeos. Al mismo tiempo que pierde cada vez más fuerza el rumor de un posible desembarco de Paulo Dybala.