Mientras la Copa del Mundo 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá sigue su marcha, Boca Juniors no afloja en su pretemporada. Así, el equipo de Rodolfo Arruabarrena tuvo este sábado sus primeras pruebas, en lo que fueron dos amistosos informales ante Defensa y Justicia en Casa Amarilla, con un empate y una victoria en cada uno.

Boca se prepara para lo que viene

Sin todavía dar indicios de lo que será su once de gala, el nuevo entrenador alineó dos equipos para enfrentar al Halcón en la primera de sus dos pruebas de pretemporada. Así, la idea del técnico Xeneize fue usar dos equipos mixtos ante los de Florencio Varela.

El tuvo su estreno no oficial fue Leandro Lozano, el lateral derecho uruguayo que llegó en este mercado de pases desde Argentinos Juniors y que quiere adueñarse del puesto desde la pretemporada. En ese puesto, además, quien vio acción en el primer amistoso fue el juvenil Dylan Gorosito, que viene pidiendo pista y a quien el Vasco quiere seguir de cerca.

Amistosos de preparación en Casa Amarilla entre el Xeneize y el Halcón de Florencio Varela

En el primero de los dos encuentros, que finalizó con un empate 1 a 1, el Vasco alineó a los siguientes jugadores: Javier García; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Kevin Zenón; Tomás Aranda; Ángel Romero y Milton Giménez. El gol del para el Xeneize lo marcó Romero, mientras que Camilo Rey Domenech fue quien ingresó como suplente, en lugar de Zenón.

En cuanto al segundo partido, el once fue el siguiente: Leandro Brey, Leandro Lozano, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco. En el caso de este equipo, el resultado fue un triunfo por 1 0 de la mano de "La Bestia" Merentiel.

Luego de las pruebas de hoy en Casa Amarilla, Boca tiene pactado otro amistoso el próximo miércoles, en Salta, ante los brasileños de Athletico Paranaense. Allí, Arruabarrena seguramente muestre un once más parecido a lo que será su equipo titular. Mientras tanto, el Vasco sigue sacando conclusiones de cara a lo que viene.