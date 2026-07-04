En el año de su centenario, el Club Cipolletti anunció este fin de semana en una conferencia de prensa la adquisición de un nuevo predio propio de 10 hectáreas en las que tendrá más de 10 canchas de fútbol.

Cómo es el nuevo predio deportivo que compró el Club Cipolletti

El presidente de la entidad albiengra Luca Mancini y los miembros de la comisión directiva, aclararon que el predio se compró con fondos propios del club. Está ubicado en zona de chacras, camino a Ferri y costó 175.000 dólares que ya fueron abonados. El proyecto completo superará el millón de la moneda norteamericana.

La institución cumplió con una demanda de largo tiempo que impedía que el plantel profesional pueda entrenar con comodidad durante la semana, además de contar con más espacio para todas las categorías inferiores.

"Tenemos el sueño de transformar estas 10 hectáreas en el predio de fútbol más grande de la Patagonia para que vengan los chiquitos desde la escuela hasta el fútbol profesional del Torneo Federal A" expresó el titular de la entidad

El proyecto abarca la puesta a punto de 9 canchas de fútbol 11 y tres más pequeñas de césped sintético. Una de ellas tendrá tribunas y vestuarios para ser utilizada en las competencias de la Liga Deportiva Confluencia. Una obra ambiciosa que el club espera poder concretar y empezar a usar en uno o dos años a más tardar.

Cipolletti aprovechó la conferencia de prensa para presentar a los tres refuerzos que sumó en esta ventana del mercado de pases del Federal A. Se trata de: el defensor Cristian González, el volante Luciano Gutiérrez y el mediapunta Leandro Vella.