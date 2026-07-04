De cara a su compromiso de este domingo a las 16 ante San Martín de Mendoza, sin margen de error y pasando el peor momento desde que milita desde 2024 en el Torneo Federal A, la dirigencia del Deportivo Rincón anunció la llegada de dos delanteros para el plantel que orienta Germán Noce, que se suman a los dos defensores/volantes que se confirmaron a comienzo de semana.

A tres fechas del final de la primera fase, lo mínimo que debería sumar para estar en zona de clasificación serían 7 puntos, pero en su haber suma una racha de 20 partidos sin ganar de visitante, por lo que la tendencia lo complica de sobre manara. De los últimos cuatro partidos, perdió tres. Quizás debió aunque sea igualar en los dos últimos compromisos, perdió con Cipolletti en la última jugada del partido y cayó como local hace siete días ante Atenas de Río Cuarto que marcó en su único tiro al arco, pero el fútbol son, fueron y serán resultados y no merecimientos. Y de caer este fin de semana caera al último lugar en la tabla de posiciones de la Zona 3.

En las últimas horas, se inscribieron en la AFA, los delanteros Sergio Hugo Frutos y Facundo "El Pato" Cruz, que se sumarían al plantel a más tardar lunes o martes.

En cuanto a Cruz, es tucumano, nació en Monteros el 8 de mayo de 1998, tiene 28 años, 1.76 metros de 76/77 kilos., en las ligas argentinas disputó 70 partidos y convirtió 20 goles en total de su carrera en con un promedio de gol de 0,29 por partido.

Fue Campeón del Torneo Regional Federal Amateur en la Región Norte en la temporada 2024/2025 en Deportivo Graneros de San Miguel de Tucumán, donde fue uno de los goleadores de la categoría. Registra pasos por Juventud Antoniana de Salta en el Torneo Federal A, en el Torneo Regional Federal Amateur jugó en el mencionado Deportivo Graneros, los también tucumanos de Atlético Nuñorco de Monteros, Atlético Concepción de la Banda del Río Salí, Deportivo Llorens de Concepción, Gimnasia y Tiro de Salta y en Córdoba militó en General Paz Juniors y Universitario.

Facundo "Pato" Cruz uno de los nuevos refuerzos de El León del Norte

El otro punta por afuera es Sergio Hugo Frutos, 22 años, nacido el 1 de marzo del 2004 en Puerto General San Martín (Santa Fe) considerado una de las promesas y de las "joyas" de Talleres de Córdoba., mide 1,80 metros. De juvenil fue convocado en varias ocasiones para integrar la Selección Argentina Sub 15 y Sub 17. Junto al elenco albiceleste se consagró campeón en el Torneo Vlatko Markovic de Croacia Sub 15 en 2019 y subcampeón del Sudamericano Sub 15 el mismo año.

Jugó en el U20 de Talleres de Córdoba y en el equipo II (Reserva de AFA y Liga Cordobesa), también tuvo pasos en el U23 de FC Juárez de México y Juventud Antoniana de Salta en la temporada pasada, y fue dirigido por Germán Noce que lo habría recomendado.

Otro delantero para Deportivo Rincón, Sergio Hugo Frutos

Ya se fue el colombiano Cangá

A comienzos de semana se anunció que el delantero colombiano Cristian Stiven Cangá Vargas no seguirá en el plantel que milita en el Torneo Federal A 2026. El centrodelantero marcó dos goles en el certamen, uno ante Cipolletti en la primera rueda y el restante ante Costa Brava de General Pico (La Pampa), ambos tantos en la remodelada cancha del camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa Moisés Elías Gómez, a la vera del río Colorado en el límite con la provincia de Mendoza. No anotó goles jugando de visitante. Ya dejó la región y aparentemente el país.

Ya llegaron a Rincón de los Sauces para sumarse al elenco de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe) los marcadores de punta, que también pueden jugar como volantes y carrileros, el tucumano Ramiro Pedro Armando Alderete y el santafesino Laureano Damián Puñet, que viajó a Mendoza y podría jugar este domingo en el este mendocino.