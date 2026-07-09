Luego de una pretemporada con muchos cambios, Boca superó 1-0 a Athletico Paranaense en un amistoso de preparación, en lo que fue el estreno de Rodolfo Arruabarrena como entrenador en su segundo ciclo al frente del club. El duelo se jugó en el Estadio Padre Martearena de Salta.

El segundo ciclo del Vasco comenzó de buena forma. En su primer partido preparatorio, pensando en los 16avos de Copa Sudamericana, el equipo mostró algo del nuevo proceso, con caras nuevas y mucha rotación.

En la primera etapa, con gol de Lautaro Blanco, el Xeneize se puso en ventaja sobre el equipo brasilero 1-0.

Ahora, Boca se prepara pensando en dos compromisos importantes, el jueves 16 de medirá con Sarmiento por Copa Argentina, mientas que el 23 del corriente mes jugará la ida ante O'Higgins de Chile en La Bombonera.

Boca se mide ante Paranaense en el estreno del segundo ciclo de Arruabarrena.

Si bien el duelo contra el conjunto brasileño no será oficial, será la presentación informal de un nuevo ciclo del Vasco en Boca y servirá para ver las primeras señales del equipo que pretende el DT. Entre las novedades estará el estreno de Leandro Lozano, uno de los dos refuerzos, en tanto que los juveniles Camilo Rey Domenech y Leonel Flores irán de arranque.

Dos que se lo pierden son Ádam Bareiro, que aún no se recupera de aquella lesión muscular del complejo aductor y recto anterior del abdomen izquierdo que lo dejó afuera del Mundial con Paraguay, por lo que Miguel Merentiel será el delantero titular esta noche, y Tomás Aranda, al que le dieron descanso luego del amistoso ante Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Merentiel irá de arranque en el amistoso con Paranaense.

Del lado de Paranaense, afronta este amistoso antes del reinicio del Brasileirão, que lo tiene en cuarta posición con 30 puntos pero lejos del líder Palmeiras, que le saca 11 unidades. En el Furacão habrá presencia argentina, ya que se espera que Lucas Esquivel y Bruno Zapelli sean titulares. La última vez que estos dos equipos se vieron las caras fue en enero de 2020, en un amistoso de verano disputado en San Juan que terminó con victoria de Boca por 3-1.

Posibles formaciones

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Athletico Paranaense: Santos; Claudinho, Arthur Dias, Juan Aguirre, Lucas Esquivel; Jadson, Felipinho; Stiven Mendoza, Bruno Zapelli, Leozinho y Renan Peixoto.

Estadio: Padre Martearena.