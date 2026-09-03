Boca volvió a demostrar que las definiciones por penales son mucho más que una circunstancia favorable. Son una auténtica fortaleza. En una noche cargada de tensión en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el equipo de Rodolfo Arruabarrena dejó en el camino a Vélez y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina gracias a una nueva exhibición de sangre fría desde los doce pasos.

Tras un encuentro parejo y muy disputado, la clasificación se resolvió en la tanda de penales, un terreno donde el Xeneize parece jugar con ventaja. Allí apareció la figura de Álvaro Montero. El arquero colombiano, que tuvo un destacado rendimiento durante los 90 minutos, se convirtió en el héroe absoluto de la noche al contener dos remates y asegurar el pase a la siguiente instancia.

La actuación del ex Vélez tuvo un condimento especial. Ante su antiguo club, respondió cuando más lo necesitó Boca y terminó siendo el gran responsable de una clasificación que mantiene viva la ilusión del conjunto azul y oro en el torneo más federal del país.

Pero el triunfo no fue una casualidad. Detrás de la clasificación existe una estadística impactante que explica por qué cualquier rival mira con preocupación una eventual definición por penales frente al conjunto de la Ribera.

Con la victoria ante Vélez, Boca alcanzó las 46 tandas ganadas sobre 65 disputadas a lo largo de su historia. El dato representa una efectividad del 70,7%, un porcentaje extraordinario que refleja una cultura competitiva construida durante décadas y que se mantiene intacta generación tras generación.

La cifra se vuelve todavía más impresionante cuando se analiza exclusivamente la Copa Argentina. Allí, Boca disputó 15 definiciones por penales y ganó 13. Es decir, logró una efectividad del 86,67%, la más alta entre todos los equipos que alguna vez participaron del certamen.

La comparación resulta contundente. Rosario Central, Talleres y Huracán son los clubes que más tandas ganaron en la historia de la competencia, con 16 cada uno. Sin embargo, sus porcentajes de éxito son considerablemente menores. Ninguno logró acercarse al nivel de eficacia que exhibe el conjunto xeneize.

Por eso, cada vez que un partido de Boca llega a los penales, la sensación es casi la misma. Mientras los rivales sienten el peso de la incertidumbre, el equipo de Arruabarrena parece encontrar confianza. Y esa diferencia psicológica suele ser determinante.

Con Montero como figura estelar y una estadística que alimenta su leyenda, Boca volvió a salir vencedor desde los doce pasos. Una vez más, los penales fueron aliados del Xeneize. Una vez más, la historia terminó de su lado.