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Con lo justo físicamente

Boca, preocupado por Paredes: volvió a sentir una molestia y fue reemplazado

El capitán del Xeneize tuvo que salir minutos antes de los penales por una molestia en el mismo isquiotibial que lo mantuvo alejado de las canchas. Será preservado el sábado ante Central Córdoba. 

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Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Jueves, 03 de septiembre de 2026 a las 00:28
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Leandro Paredes salió con una molestia y preocupa a Boca. (Foto: X @BocaJrsOficial)

Una vez más, el estado físico de Leandro Paredes volvió a encender las alarmas en Boca. El mediocampista y capitán fue reemplazado a los 42 minutos del segundo tiempo ante Vélez, cuando el partido por los octavos de final de la Copa Argentina se encaminaba a los penales, debido a una molestia en el isquiotibial izquierdo. Si bien Rodolfo Arruabarrena indicó que fue "solamente un susto", el '5' será preservado el próximo fin de semana por el Torneo Clausura.

La dolencia se produjo en la misma zona que ya había sufrido semanas atrás. Paredes había tenido una inflamación en el isquiotibial izquierdo durante el empate 1-1 ante Platense, situación que le impidió disputar la revancha frente a Recoleta por la Copa Sudamericana y el clásico ante Racing. Después de volver unos minutos ante Lanús el viernes pasado, hoy fue titular pero le costó mucho finalizar el partido por este problema físico y pidió el cambio justo antes de los penales.

Al salir del campo de juego, el mediocampista recibió hielo en la parte posterior de la pierna izquierda y se retiró con dificultad al caminar. Más allá de lo que dijo Arruabarrena, le realizarán los estudios médicos pertinentes para descartar una lesión. Si bien ya es un hecho que no jugará ante Central Córdoba por la próxima jornada del Clausura, la preocupación en Boca tiene que ver con la cercanía de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante San Pablo, cuya ida se jugará el próximo martes en La Bombonera.

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