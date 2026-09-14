Con el plazo para incorporar a punto de cerrarse, Boca no se da por vencido y hará un último intento por Matías Galarza. El mediocampista de Talleres, quien ya llegó a un acuerdo con el Xeneize por su contrato y manifestó su deseo de ser transferido, espera que la negociación entre clubes llegue a buen puerto antes de que se termine el plazo de la prórroga que obtuvo por la lesión de Tomás Aranda.

La primera propuesta de Boca, rechazada por la 'T', fue de 4 millones de dólares por el 80 por ciento del pase. La dirigencia del conjunto cordobés pretende hacer valer la cláusula de rescisión, fijada en USD 6 millones por la totalidad de los derechos económicos del jugador. En esa diferencia está hoy el principal obstáculo para que se concrete el pase. El Xeneize tiene tiempo hasta las 20 de este lunes para intentar cerrar la incorporación, aprovechando el cupo extraordinario que se abrió por la lesión de Aranda. Si finalmente no logra destrabar el pase de Galarza, la alternativa que analizó el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena es pedir el regreso de Jabes Saralegui, a préstamo en Tigre.

De Felippe habló de su posible salida

El propio Galarza ya le manifestó a la dirigencia de Talleres su intención de que el traspaso se concrete y ese deseo puede ser determinante en la negociación. El sábado quien abordó el tema fue Omar De Felippe, entrenador de la 'T', que reconoció la situación después del triunfo ante Unión: “Nosotros queremos que se quede. Pero si la dirigencia y él deciden irse, listo. Es su futuro también”.

El interés de Boca por Galarza tampoco es nuevo y se remonta a 2024, antes de que Talleres le comprara parte de la ficha al Genk de Bélgica. El volante forzó su salida del club europeo por un interés del Xeneize, que había ofrecido tres millones de dólares por la mitad de los derechos económicos y se plantó en esa cifra después de que los belgas consideraron insuficiente esa propuesta. Ahora, con la salida de Kevin Zenón y la lesión de Aranda, Arruabarrena busca sumar una alternativa más para el mediocampo.