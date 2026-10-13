Boca vuelve a poner a prueba su mística copera. Esta noche, la Bombonera será el escenario de un nuevo desafío internacional para el Xeneize, que se medirá con Vasco da Gama de Brasil por las semifinales de la Copa Sudamericana. Con la ilusión de meterse en otra final, el conjunto de la Ribera se aferra a un antecedente que alimenta la esperanza de sus hinchas: las dos primeras veces que llegó a esta instancia terminó levantando el trofeo.

La historia de Boca en las semifinales del segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica tiene tres capítulos, con dos clasificaciones y una eliminación que todavía permanece en la memoria de los fanáticos. El recorrido comenzó en 2004, continuó con otra campaña consagratoria en 2005 y tuvo su último antecedente en 2014, cuando el clásico rival le cerró el camino. Ahora, frente a Vasco da Gama, el equipo buscará escribir una nueva página.

Dos semifinales, dos títulos: el comienzo de una historia ganadora

La primera experiencia del Xeneize entre los cuatro mejores de la Sudamericana llegó en 2004. En aquella oportunidad, el rival fue Internacional de Porto Alegre, un equipo brasileño que exigió al conjunto argentino en una serie intensa. Boca se impuso por 4-2 en el partido de ida y luego sostuvo la ventaja con un empate sin goles en Brasil para sellar su clasificación a la final.

El equipo no dejó pasar la oportunidad y terminó coronándose campeón tras superar a Bolívar de Bolivia en la definición. Fue el primer título de Boca en la competencia y el inicio de un historial favorable en las semifinales.

Un año después, en 2005, el Xeneize volvió a meterse entre los cuatro mejores y se cruzó con Universidad Católica de Chile. La ida, disputada en la Argentina, terminó 2-2 y dejó la serie abierta. Sin embargo, en la revancha Boca mostró carácter y consiguió una victoria por 1-0 como visitante, gracias al gol de Rolando Schiavi alrededor de la hora de juego.

La clasificación volvió a ser el impulso de una campaña inolvidable. En la final, Boca derrotó a Pumas de México y conquistó su segundo título consecutivo de la Copa Sudamericana, una marca que consolidó su protagonismo internacional durante aquella etapa.

River, la herida de 2014 y una nueva oportunidad

La tercera semifinal llegó en 2014, pero esta vez el desenlace fue diferente. Del otro lado estaba River, en una serie que paralizó al fútbol argentino y trasladó la histórica rivalidad a una instancia decisiva del certamen continental.

El primer partido se disputó en la Bombonera y terminó 0-0. La revancha comenzó con una oportunidad inmejorable para Boca: al minuto de juego, Emmanuel Gigliotti tuvo un penal para adelantar al equipo, pero Marcelo Barovero se convirtió en protagonista al detener el remate.

Poco después, Leonardo Pisculichi marcó el gol que le dio la victoria a River y dejó al Xeneize eliminado.

Desde entonces, Boca no había vuelto a disputar una semifinal de la Sudamericana. Por eso, el cruce con Vasco da Gama representa mucho más que una nueva serie internacional: es la posibilidad de recuperar el protagonismo en una competencia que supo dominar y volver a quedar a un paso de otra consagración.

La Bombonera, el escenario de una ilusión renovada

Con el recuerdo de las conquistas de 2004 y 2005, pero también con la espina de la eliminación frente a River, Boca afronta una nueva noche de copa con la expectativa de su gente. La Bombonera volverá a jugar su partido desde las tribunas, en una instancia donde cada detalle puede resultar determinante.

El objetivo es claro: conseguir un resultado que le permita encarar la serie con posibilidades concretas de alcanzar la final. Del otro lado estará Vasco da Gama, un adversario brasileño que buscará arruinar la fiesta y llevarse un resultado favorable.

La historia marca que Boca avanzó en dos de sus tres semifinales anteriores y que, en ambas ocasiones, terminó campeón. Los antecedentes no garantizan nada, pero alimentan una ilusión que vuelve a encenderse en el corazón de sus hinchas. Esta noche, el Xeneize tendrá una nueva oportunidad de demostrar que la mística copera también puede escribirse en el presente.