En uno de los partidos que puede marcar su final de temporada, Boca recibirá a Vasco da Gama desde las 21.30 en La Bombonera, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El equipo del Vasco Arruabarrena buscará aprovechar la localía para llegar con ventaja a la revancha en Río de Janeiro. El árbitro será el chileno Piero Maza.

En un cruce que enfrentará a dos históricos del fútbol sudamericano y que tendrá en juego un lugar en la final continental, el xeneize va por otro paso en una temporada donde lo tiene peleando todos los frentes. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega a esta instancia después de superar a San Pablo en los cuartos de final, con un triunfo por 1-0 en la ida y un empate 1-1 en la revancha. Anteriormente, había eliminado a Recoleta de Paraguay y a O’Higgins de Chile.

En el torneo Apertura, empató 2-2 frente a Instituto de Córdoba. Sin embargo, la principal preocupación pasa por la ausencia de Leandro Paredes, quien sufrió una lesión muscular y no estará disponible para la serie ante el conjunto brasileño.

Miguel Merentiel, la carta de gol Xeneize para la ida ante Vasco

Ante este panorama, Carlos Palacios es quien se perfila como uno de los remplazantes. El chileno se disputa la titularidad con Williams Alarcón. Por otro lado, el ataque estará entre Sebastián Villa y Ángel Romero acompañando a Merentiel.

Por su parte Vasco Da Gama, comenzó su camino en la Copa Sudamericana desde la fase de grupos, donde terminó segundo en el Grupo G con 10 puntos. En las rondas eliminatorias dejó en el camino a Independiente Medellín y a Independiente Santa Fe, además de superar a su rival de octavos de final.

Entre sus nombres destacados aparecen el mediocampista argentino Alan Lescano y el delantero Claudio Spinelli, una de las referencias ofensivas del equipo. A ellos se le suma Santiago Sosa, y no podrá contar Con Facundo Colidio por haber disputado la competencia con River.

Alan Lescano, el ex Argetinos con un buen presente en el club brasilero

En el historial, Los dos equipos se enfrentaron en cuatro oportunidades por competiciones de la CONMEBOL, todas durante 2001, favoreciendo al conjunto argentino, que permanece invicto ante el equipo brasileño, con dos triunfos y dos empates. El más recordado fue en los cuartos de final de la Libertadores 2001, cuando ganó los dos partidos de la serie por 3-0 y 1-0.

Probables formaciones:

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Leonel Flores, Carlos Palacios o Williams Alarcón; Sebastián Villa o Ángel Romero, Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vasco Da Gama. Léo Jardim; Puma Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Alan Lescano; Andrés Gómez, Claudio Spinelli y David. DT: Pedro Emanuel.

TV: ESPN y DSports.

Árbitro: Piero Maza.

Estadio: La Bombonera.