Boca recibió un golpe inesperado en plena antesala de una de las noches más importantes del semestre. Miguel Merentiel, el hombre más determinante del ataque azul y oro, sufrió un desgarro en el sóleo y quedó seriamente comprometida su presencia para el duelo clave del próximo jueves ante Universidad Católica por la Copa Libertadores. Sin embargo, puertas adentro del club nadie se anima a descartarlo y el propio delantero ya dejó en claro que quiere estar sí o sí.

La noticia cayó como un balde de agua fría en el predio de Ezeiza. La "Bestia" venía siendo uno de los futbolistas más regulares y decisivos de Boca en la temporada. Incluso llegaba entonado tras convertir frente a Cruzeiro en el empate 1-1 por la Copa y después de haber marcado otro tanto agónico que terminó siendo anulado por una mano previa de Milton Delgado.

El uruguayo no había entrenado con normalidad el último viernes por precaución y los estudios terminaron confirmando lo que el cuerpo médico temía: una pequeña ruptura muscular en el sóleo. Aunque la lesión no sería de gran magnitud, el tiempo de recuperación aparece como el principal enemigo para el director técnico Claudio Úbeda.

Aun así, Merentiel no quiere quedarse afuera del partido que puede definir el futuro de Boca en la Copa Libertadores. El delantero se siente en condiciones físicas de intentar una recuperación acelerada y trabajará prácticamente “entre algodones” durante toda la semana para llegar en condiciones al choque copero en La Bombonera.

En el cuerpo técnico saben que perder a Merentiel sería mucho más que una baja. El uruguayo se transformó en la principal referencia ofensiva del equipo con seis goles y dos asistencias en 20 partidos, además de convertirse en una pieza clave dentro de un plantel golpeado por lesiones y altibajos futbolísticos.

Úbeda, que ya viene de sufrir la ausencia prolongada de Adam Bareiro por un doble desgarro, ahora mira de reojo la evolución de su goleador mientras empieza a pensar variantes de emergencia. Si la Bestia no logra recuperarse, todo indica que Exequiel Zeballos acompañaría a Milton Giménez en la delantera.

Boca llegará al encuentro frente a Universidad Católica obligado a ganar para no despedirse prematuramente del máximo torneo continental. El Xeneize marcha tercero en el Grupo D con siete puntos, por detrás del conjunto chileno que lidera con 10. Por eso, más allá del dolor y el riesgo físico, Merentiel no quiere perderse la batalla más importante del semestre.