Aún sin los detalles económicos de la operación final, Roma y Paulo Dybala habrían llegado a un entendimiento por la renovación. Así las cosas, se postergaría el regreso del campeón del mundo al fútbol argentino.

Boca concentró tantas portadas y homes con la potencial negociación que el jugador aceleró finalmente en Europa para quedarse en la capital italiana y conducir deportivamente a los romanos en su aventura por el Viejo Continente.

Es que, de mínima, Roma jugará la Europa League y el 10 es considerado clave en la estructura del técnico Gian Gasperini y del dueño Dan Friedkin.

Paulo Dybala cumplirá su contrato de 4 años con la Roma el próximo 30 de junio. Todo listo para la renovación.

El fin de semana se definen todas las clasificaciones a las copas. Si los capitalinos ganan en su vista al descendido Hellas Verona se meterán de regreso en la Champions League.

Portada principal

El acuerdo por la renovación de Dybala fue noticia de tapa en el diario La Gazzetta Dello Sport, el más importante del Calcio que se acaba de llevar Inter de Milán.

El medio especializado adelanta que la conferencia de prensa con la primera piedra fundacional de los romanos hacia la próxima temporada será este lunes.

De esta manera, todo lo dicho en relación a Boca y Dybala quedó en el simple terreno de las especulaciones. El Xeneize nunca acercó ninguna propuesta, tampoco el jugador se expresó firme en su decisión de volver a jugar en la Argentina.

Paulo Dybala llegó a Roma en 2022 proveniente desde la Juventus.

Más allá de la primera oferta italiana por su renovación, que incluía una reducción salarial del 70% en comparación a su último balance personal, La Joya nunca manifestó públicamente su deseo de venir a Buenos Aires para vestirse de azul y amarillo.

En principio, la primera propuesta escrita por los empresarios a cargo de los italianos incluyó un recorte significativo, pero hay que ver ahora si con la casi segura presencia en la próxima Champions esos números se estiran para tener al capitón contento.