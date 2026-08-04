Boca ya tiene lista su nueva armadura para afrontar los desafíos del segundo semestre y, como suele ocurrir cada vez que se presenta una camiseta azul y oro, la expectativa entre los hinchas no tardó en explotar.

A horas del duelo frente a Estudiantes de La Plata, el club lanzó oficialmente su nueva indumentaria titular, una casaca que combina tradición, identidad y algunos retoques modernos que rápidamente dieron que hablar.

Con Leandro Paredes como una de las figuras principales de la campaña de presentación, el Xeneize mostró la camiseta que acompañará al equipo durante la temporada y que tendrá su estreno oficial este miércoles cuando reciba al Pincha en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Boca hará de local en la cancha de Huracán debido a las obras que continúan desarrollándose en La Bombonera.

A simple vista, la nueva casaca mantiene la esencia histórica del club, aunque suma detalles que la diferencian de modelos anteriores. La tradicional franja dorada aparece ahora rodeada por un contorno azul claro que le aporta un aspecto renovado sin perder la identidad que caracteriza al conjunto de la Ribera.

Ese mismo tono también se replica en el cuello y en las mangas, mientras que las clásicas tres tiras sobre los hombros lucen más anchas y marcadas, otorgándole una estética más imponente. Otro de los cambios que despertó la nostalgia de los fanáticos es el regreso del escudo tradicional, dejando atrás la versión especial utilizada durante las celebraciones por el 125° aniversario de la institución.

La renovación no solo pasa por el diseño. También hay novedades en el aspecto tecnológico. La nueva camiseta abandona el sistema Aeroready y vuelve a incorporar la tecnología Climacool, una característica muy valorada por los futbolistas y que había sido utilizada en modelos históricos de la marca.

Cuánto cuesta la nueva camiseta de Boca

Los hinchas que quieran lucir la nueva piel azul y oro ya pueden adquirirla en sus diferentes versiones:

• Camiseta titular manga larga: $179.999

• Camiseta titular versión jugador: $219.999

• Camiseta titular versión hincha: $149.999

• Camiseta titular de mujer: $139.999

• Camiseta titular infantil: $109.999

Dónde comprar la nueva camiseta de Boca

La flamante indumentaria ya se encuentra disponible en la tienda oficial de la marca deportiva, en Boca Shop y también en el local oficial ubicado en La Bombonera. Además, los socios del club cuentan con beneficios y descuentos exclusivos al momento de realizar la compra en los canales oficiales de la institución.

Mientras los hinchas se preparan para verla por primera vez dentro de una cancha, la nueva camiseta ya empezó a generar opiniones, elogios y debates en las redes sociales. Lo cierto es que Boca estrenará una nueva piel en una noche especial, lejos de La Bombonera pero con la ilusión intacta de que este nuevo modelo también sea protagonista de grandes alegrías.