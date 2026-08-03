Como presagiando que iba a ser otra noche muy complicada para River ante Central en el estadio Monumental, la dirigencia del club le ordenó al técnico Eduardo Coudet y todo el plantel evitar el contacto con la prensa al término del partido.

La 3ª fecha del Torneo Clausura 2026 se presentó terminante para el Chacho que transita un duro presente profesional que incluye la eliminación por Copa Argentina ante Aldosivi y las caídas ante Barracas Central (en este mismo escenario) y Gimnasia y Esgrima La Plata como visitante.

El ex mediocampista parece ir agotando su tiempo de espera por parte de los hinchas de La Banda, más allá de la activa participación en el mercado de pases del club que ahora está próximo a cerrar la contratación de Thiago Almada desde el fútbol europeo.

La última conferencia del DT en La Plata dejó una de las declaraciones más sincera de su parte, cuando reconoció que en lo personal “es de las veces que más le ha costado poder hacer jugar a un equipo como pretendo”.

La crisis del River de Eduardo Coudet parece no tener fin.

Pese al terreno que ha perdido en el comienzo del Torneo Clausura 2026, River todavía no pude considerarse sin chances en la Liga Profesional y tiene por delante su participación en Copa Sudamericana.

Las dudas pasan por conocer si la banca de la dirigencia hacia él le darán tiempo como para revertir esta delicada situación con un plantel costoso y que tiene muchos frentes abiertos, más allá de lo que sucede en el campo de juego.

Su ex club

Rosario Central, además, es uno de los clubes más queridos por Coudet, donde no sólo se destacó como jugador, sino también como entrenador.

Sin embargo, con la actualidad profesional que vive en Núñez no hubo ni espacios públicos para esa referencia tan especial en sus afectos.