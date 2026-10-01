Boca Juniors dio un nuevo paso en su ambicioso plan para transformar la Bombonera y presentó ante un grupo de socios los detalles de la obra que impulsa la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. El encuentro se realizó el martes por la noche en el renovado Salón Filiberto y permitió conocer imágenes y características de la propuesta.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que no será necesario avanzar sobre las viviendas ubicadas en la calle Del Valle Iberlucea. En cambio, el plan contempla desplazar el campo de juego aproximadamente cuatro metros hacia la zona de las vías para liberar espacio y levantar una nueva estructura en el sector de los actuales palcos.

Esa parte del estadio tendría una renovación completa. Los palcos existentes serían demolidos para construir una platea preferencial, una platea superior y un total de 216 nuevos palcos distribuidos en seis niveles. Así, el sector pasaría de contar con unos 3000 espectadores a tener una capacidad cercana a las 9500 personas.

La nueva Bombonera

La propuesta también incluye una modificación de gran impacto en las tribunas superiores. Por encima de las tres bandejas actuales se levantaría una cuarta bandeja, compuesta por siete filas, que permitiría sumar alrededor de 6000 localidades. La intención de Boca es que esos lugares sean destinados a abonados.

A su vez, las tres bandejas superiores que ya existen pasarían a funcionar como populares, generando otros 12.000 lugares para los hinchas. Con este cambio, el club busca aprovechar al máximo la estructura actual y aumentar considerablemente la capacidad sin depender de la compra de terrenos linderos.

El proyecto incorpora además un techo para la parte superior del estadio y una pantalla LED de 360 grados. También se modificaría la inclinación de las tribunas bajas de los sectores norte y sur, una intervención que permitiría sumar aproximadamente 1500 localidades en cada sector.

La nueva Bombonera

En total, la transformación planteada por la dirigencia de Juan Román Riquelme tiene como objetivo llevar la capacidad de la Bombonera por encima de los 80.000 espectadores. Otro punto particular estará en el sector ferroviario, donde se construirían torres destinadas a los accesos de la cuarta bandeja y de las zonas inferiores, mientras que el tren circularía por debajo de la nueva estructura.

Para avanzar con esa parte de la obra, Boca ya cuenta con aprobaciones de la CNRT y Ferrosur, aunque todavía debe obtener el visto bueno de la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR). En paralelo, el club decidió dejar de lado la compra de los 48 lotes ubicados frente al estadio, ya que 21 tienen protección patrimonial y existen distintas situaciones legales que complicarían la operación.