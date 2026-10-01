La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal generó repercusión internacional y puso nuevamente al futbolista en el centro de la escena. En medio de las versiones sobre un supuesto conflicto con el entrenador Jorge Jesús, Georgina Rodríguez realizó varias publicaciones en sus redes sociales que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.

En las primeras imágenes que compartió, Georgina Rodríguez apareció junto a sus hijos en una iglesia. La modelo mostró distintos momentos vinculados con la fe religiosa y publicó una fotografía en la que se observa una gran imagen de Jesús, además de otra postal con una oración. La música elegida para acompañar las publicaciones fue “Aleluya”.

La presencia de los niños también tuvo un lugar destacado en los posteos. En una de las fotografías, una de las hijas de Cristiano Ronaldo aparece sosteniendo un rosario, mientras que en otra se la observa encendiendo una vela dentro del templo. De esta manera, Georgina Rodríguez mostró una faceta íntima de su familia en medio de un momento de incertidumbre alrededor del delantero portugués.

Georgina Rodríguez ¿Defendió a CR7?

Pero las publicaciones de la modelo no quedaron únicamente relacionadas con la religión. También compartió imágenes de una jornada familiar al aire libre, en las que se la pudo ver junto a sus hijos disfrutando de una pileta durante un día soleado. El escenario estuvo rodeado de vegetación y reposeras, en una postal que contrastó con la tensión que atravesaba al seleccionado portugués.

Horas después, Georgina Rodríguez realizó el gesto que fue interpretado como un respaldo directo a Cristiano Ronaldo. La modelo compartió en sus historias de Instagram el comunicado que había publicado el propio futbolista para explicar su salida de la concentración y le agregó un emoji de corazón rojo.

La decisión de Cristiano Ronaldo se produjo después de haber permanecido en el banco durante el último compromiso y de conocer que tampoco sería titular en el próximo amistoso. Poco después, la Federación Portuguesa de Fútbol confirmó oficialmente que el capitán había dejado la concentración que el equipo realizaba en Copenhague.

Georgina Rodríguez ¿Defendió a CR7?

La FPF comunicó que la preparación de Portugal continuaría con los otros 24 futbolistas convocados y evitó brindar detalles sobre los motivos de la salida del delantero. El seleccionado mantuvo su planificación para los compromisos frente a Dinamarca y Noruega, con este último encuentro previsto en el estadio do Dragão de Oporto.

En paralelo, la prensa internacional comenzó a difundir versiones sobre una presunta discusión entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús. En ese contexto, el gesto de Georgina Rodríguez hacia su esposo cobró especial relevancia y se convirtió en una de las principales reacciones públicas alrededor de la inesperada salida del capitán portugués.