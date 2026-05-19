Entradas para Boca vs Cruzeiro: precios y polémica en La Bombonera

Varias plataforma de venta de entradas ofrecen populares y plateas para ver a Boca Juniors ante Cruzeiro de Belo Horizonte (Brasil) por la Copa Libertadores 2026 en La Bombonera con precios en dólares, que van desde los 300 hasta más de 400, provocando la queja de muchos socios del club, que cuestionan el manejo sobre este tema del presidente del club, Juan Román Riquelme.

Fuentes vinculadas a la entidad de La Ribera explicaron cómo se consiguen esas entradas, que, entre otros medios, son ofrecidas por la plataforma Stadibox. Lo curioso es que en los sectores de plateas y populares donde se puede ingresar con las entradas compradas en la reventa suelen ser las más vinculadas con allegados al hermano de Riquelme, Cristian, apodado el "Chanchi", y por las puertas donde habitualmente se ven las caras de la barrabrava, conocida como "El Jugador Nro 12".

Cabe recordar que los socios de Boca que no superan el filtro para ingresar al estadio no tienen otra opción para entrar a La Bombonera, salvo recurrir a este tipo de reventa a valores muy superiores a los oficiales.

La Bombonera al tope. ¿Muchos turistas y menos hinchas?

“Los tipos venden popular de La 12, arriba de La 12 y el sector C, que es donde van los directivos porque los echaron del palco oficial. También la platea L. No es muy difícil saber quién maneja esas puertas de acceso. Mirando las banderas que cuelgan en las tribunas se pueden sacar conclusiones”, señaló a la Agencia NA una de las personas que mejor conocen el funcionamiento interno de La Bombonera.

“La empresa supuestamente se dedica a revender palcos de sus dueños. Es raro que, para ir a ver a Boca, no haya un solo palco publicado”, agregó con ironía la fuente consultada.

Cuánto cuesta ver a Boca por la Copa Libertadores

El sitio footballticket tenía plateas por más de 400 dólares y ahora ofrece localidades para muchos sectores de la cancha, casi todas arriba de los 300 dólares.

En tanto, el sitio Stadibox, la plataforma se presenta como “una plataforma digital que conecta a dueños de palcos, suites y plateas para eventos deportivos”. Sin embargo, en su sitio web también se pueden conseguir entradas populares y plateas, pero no aparecen palcos ni suites publicados. Todas las entradas que ofrecen tienen un valor arriba de los 200 dólares.