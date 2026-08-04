Boca volvió a mover el tablero del mercado de pases y cerró una incorporación que promete generar impacto dentro y fuera de la cancha. Enner Valencia, uno de los máximos referentes de la historia reciente del fútbol ecuatoriano, llegó a un acuerdo para transformarse en nuevo jugador del Xeneize y reforzar el ataque que tanto buscaba Rodolfo Arruabarrena.

Después de varias semanas de negociaciones y de analizar distintas alternativas para potenciar el frente ofensivo, la dirigencia azul y oro aceleró en silencio y consiguió el sí de un delantero de trayectoria internacional, experiencia mundialista y una extensa carrera en las principales ligas del mundo.

Valencia arribará a Buenos Aires entre el viernes y el sábado para someterse a los estudios médicos correspondientes. Si no surge ningún inconveniente, firmará su contrato y quedará oficialmente a disposición del cuerpo técnico.

La llegada del atacante ecuatoriano representa una de las incorporaciones más resonantes del actual mercado de pases. A sus 36 años, continúa siendo un futbolista de jerarquía y con vigencia competitiva. Su último paso fue por Pachuca de México, donde disputó 22 encuentros en la última temporada y aportó ocho goles junto a una asistencia.

Un Superman con horas de vuelo en el Mundial

Pero su currículum va mucho más allá de esos números. Valencia es uno de los grandes emblemas de la Selección de Ecuador, con la que disputó varios ciclos mundialistas y se convirtió en uno de los máximos goleadores de su historia. Su experiencia internacional y liderazgo fueron aspectos especialmente valorados por Arruabarrena, que había pedido un centrodelantero capaz de aportar peso ofensivo y personalidad en los momentos importantes.

Además, viene de participar en el Mundial 2026 defendiendo la camiseta ecuatoriana. Allí jugó los cuatro partidos de su selección como titular, confirmando que sigue siendo una pieza de confianza para uno de los combinados más competitivos de Sudamérica.

Con su incorporación, Boca suma su cuarto refuerzo en este mercado tras las llegadas de Leandro Lozano, Sebastián Villa y Álvaro Montero. Sin embargo, por trayectoria y nombre propio, Valencia aparece como una de las apuestas más fuertes de la dirigencia para intentar cambiar la cara de un equipo que todavía busca regularidad en el segundo semestre.

Mientras el Xeneize intenta encontrar su mejor versión en el Torneo Clausura y se prepara para los desafíos que se vienen en la Copa Sudamericana, la llegada del goleador ecuatoriano alimenta la ilusión de los hinchas. Boca salió al mercado en busca de un referente de área y terminó cerrando a uno de los atacantes más importantes que ha dado Ecuador en las últimas décadas.