Boca ya tiene todo listo para una nueva parada en el Torneo Clausura. Con la necesidad de sumar su primera victoria en el campeonato y dejar atrás un arranque irregular, Rodolfo Arruabarrena confirmó la lista de convocados para enfrentar este miércoles a Estudiantes de La Plata en el encuentro pendiente de la segunda fecha.

Aunque jugará como local, el Xeneize tendrá una noche atípica. El partido se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó, ya que La Bombonera continúa siendo sometida a importantes trabajos de remodelación y reacondicionamiento. En ese escenario, Boca buscará hacerse fuerte lejos de su casa para empezar a acomodarse en la tabla.

La decisión del entrenador deja un mensaje claro: confianza en el grupo. Arruabarrena mantuvo exactamente la misma nómina que utilizó en los últimos compromisos frente a O’Higgins por la Copa Sudamericana y Newell's por el Torneo Clausura. La exigente seguidilla de partidos no dejó lesionados ni contratiempos físicos, por lo que el cuerpo técnico decidió no tocar nada.

El equipo llega con la obligación de mejorar. Después de la dura caída ante Deportivo Riestra y el empate frente a Newell's en Rosario, Boca todavía no logró ganar en el certamen local. Sin embargo, el plantel llega fortalecido anímicamente tras la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, conseguida en una sufrida serie ante O’Higgins.

Entre las ausencias vuelven a aparecer dos nombres importantes. Carlos Palacios continúa recuperándose y todavía no tiene fecha confirmada para su regreso. La misma situación atraviesa Adam Bareiro, aunque en el caso del paraguayo hay optimismo: tras someterse a un bloqueo lumbar, evoluciona favorablemente y podría reincorporarse al grupo en los próximos días.

Con Leandro Paredes como bandera en el mediocampo, Miguel Merentiel como principal referencia ofensiva y varias piezas que vienen ganando terreno, el Vasco analiza repetir también el equipo titular para intentar conseguir una victoria que le permita empezar a despegar en el campeonato.

Los convocados de Boca para enfrentar a Estudiantes

Arqueros:



Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García.

Defensores:



Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

Mediocampistas:



Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Tomás Aranda, Camilo Rey Domenech y Kevin Zenón.

Delanteros:



Sebastián Villa, Alan Velasco, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Milton Giménez y Ángel Romero.

El probable equipo

La formación que tiene mayores chances de salir desde el arranque estaría integrada por Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Tomás Aranda; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

La cita será este miércoles desde las 19 en Parque Patricios. Boca tendrá una nueva oportunidad para cortar la sequía, sumar de a tres por primera vez en el Clausura y darle una alegría a sus hinchas en una noche especial, lejos de La Bombonera pero con la obligación de responder dentro de la cancha.