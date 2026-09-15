La Copa Sudamericana tendrá este martes uno de esos partidos que paralizan al continente. Boca visitará a San Pablo en el mítico estadio Morumbí con el objetivo de sostener la ventaja conseguida en la ida y avanzar a las semifinales. Sin embargo, el encuentro no será uno más. Se trata de un nuevo capítulo de una rivalidad internacional que lleva más de 30 años escribiendo páginas importantes en la historia del fútbol sudamericano.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega a Brasil con el respaldo del triunfo por 1-0 logrado en la Bombonera, aunque sabe que enfrente tendrá a uno de los gigantes del continente y a un rival que conoce muy bien. Entre ambos construyeron un historial cargado de cruces decisivos, definiciones dramáticas y partidos que quedaron grabados en la memoria de los hinchas.

Hasta el momento, Boca y San Pablo se enfrentaron en 13 oportunidades por torneos internacionales. El balance favorece al conjunto argentino, que obtuvo seis victorias, mientras que el elenco paulista ganó cuatro encuentros y empataron los tres restantes.

La primera vez que se vieron las caras fue en las semifinales de la Copa de Oro de la Conmebol de 1993. Boca se impuso 1-0 en la ida y luego igualó 1-1 en Brasil para avanzar a la final. Fue el comienzo de una rivalidad que se mantendría vigente con el paso de los años.

Los cruces continuaron en las Supercopas de 1994 y 1995. En la primera serie, el Xeneize logró imponerse en el global y quedarse con la clasificación. Un año más tarde, la historia fue diferente y San Pablo se tomó revancha tras ganar la llave por 3-2.

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en la Copa Mercosur de 1999. En una noche histórica en la Bombonera, Boca goleó 5-1 a los brasileños, una de las mayores diferencias registradas entre ambos clubes. La revancha en el Morumbí terminó igualada 1-1.

La rivalidad volvió a tomar protagonismo en 2006 durante la Recopa Sudamericana. Boca, campeón de la Sudamericana, derrotó al ganador de la Libertadores con un global de 4-3 tras imponerse 2-1 en Buenos Aires y empatar 2-2 en territorio brasileño.

Pero San Pablo también tiene recuerdos felices. En la Copa Sudamericana 2007 eliminó al conjunto argentino en los octavos de final. La serie terminó empatada 2-2, aunque el equipo paulista avanzó gracias al gol convertido como visitante tras ganar 1-0 en el Morumbí.

El antecedente más reciente corresponde a la actual edición de la Copa Sudamericana. La semana pasada, Boca consiguió una valiosa victoria por 1-0 en la Bombonera y dio el primer paso hacia las semifinales. Ahora deberá completar la tarea en Brasil, donde lo espera un estadio repleto y un rival dispuesto a revertir la historia.

Con seis triunfos para Boca, cuatro para San Pablo y tres empates, los números reflejan una rivalidad equilibrada entre dos instituciones acostumbradas a disputar instancias decisivas. Esta noche, el Morumbí será escenario de un nuevo capítulo. Y como ocurrió tantas veces en el pasado, habrá mucho más que una clasificación en juego: estará en disputa el orgullo de dos gigantes del fútbol sudamericano.