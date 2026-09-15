Boca Juniors afrontará este martes uno de los partidos más importantes de su temporada cuando visite a San Pablo en el estadio Morumbí, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El equipo argentino llega con una ventaja mínima tras imponerse por 1-0 en el primer encuentro de la serie.

Con el resultado de la ida todavía abierto, una herramienta de Inteligencia Artificial realizó una simulación del duelo y se animó a anticipar no solamente quién conseguirá la clasificación, sino también cómo será el desarrollo del partido y cuáles serían los futbolistas encargados de marcar.

En la Bombonera, Miguel Merentiel había aparecido en el momento indicado para marcar el único gol del encuentro. Gracias a ese tanto, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega a Brasil con una diferencia que podría resultar determinante frente a un rival obligado a buscar la remontada.

¿Quién se clasifica esta noche?

Según el escenario elaborado por la IA, San Pablo asumirá desde el comienzo una actitud agresiva. La localía y la necesidad de revertir la serie llevarían al equipo brasileño a adelantarse en el campo: “Sao Paulo va a salir con mucha intensidad desde el comienzo, empujado por el Morumbí y obligado a remontar la serie”.

La herramienta también prevé un comienzo incómodo para Boca, que deberá atravesar varios minutos de presión antes de encontrar espacios. Sin embargo, el análisis considera que el equipo argentino podría aprovechar los ataques rápidos: “Boca tendrá que soportar un tramo bastante complicado, pero tendrá la oportunidad de contragolpe”.

El resultado elegido por la Inteligencia Artificial para los 90 minutos es un empate 1-1. “Resultado final: Sao Paulo 1-1 Boca”, fue la contundente predicción. De concretarse, el Xeneize se quedaría con el boleto a semifinales gracias al triunfo conseguido en el partido de ida.

La simulación incluso se animó a ponerle nombres a los goles. El pronóstico indica que Luciano sería quien abriría el marcador para el conjunto brasileño, mientras que Miguel Merentiel volvería a aparecer para Boca y establecería el empate en el Morumbí.

“1-0 Luciano (Sao Paulo) y 1-1 Miguel Merentiel (Boca)”, señaló la herramienta al detallar su predicción. Así, el delantero uruguayo repetiría su protagonismo en la serie y convertiría nuevamente ante el conjunto brasileño, aunque esta vez en condición de visitante.

Finalmente, la IA proyectó un cierre con San Pablo lanzado completamente en ataque y Boca intentando resistir para conservar la clasificación. “En el tramo final, Sao Paulo se volcará completamente al ataque, pero Boca resistirá y terminaría sacando adelante la serie con un 2-1 global, para avanzar a semifinales”, concluyó. De cumplirse el pronóstico, el Xeneize ganaría la serie por 2-1 en el global y se metería entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana.