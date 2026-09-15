En una difícil visita a Brasil ante São Paulo por la vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana, Boca busca cortar una racha de diez partidos sin victorias en Brasil. La última vez que el Xeneize consiguió ganar en suelo brasileño fue el 2 de diciembre de 2020, hace casi seis años, cuando derrotó 1-0 a Inter de Porto Alegre por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Aquel equipo era dirigido por Miguel Ángel Russo y se impuso con un gol de Carlos Tevez.

Pasaron casi seis años desde aquella noche en Porto Alegre, donde el Apache homenajeó con su gol al recientemente fallecido Diego Armando Maradona. Por el momento, los encuentros sin ganar en tierras brasileñas llegaron a la decena. En ese período hubo eliminaciones dolorosas, como frente a Santos (semis de esa misma Libertadores 2020), Atlético Mineiro (Copa Libertadores 2021) y Cruzeiro (Copa Sudamericana 2024), pero la más difícil fue la final de la Libertadores 2023 perdida ante Fluminense en tiempo suplementario. En el medio, también hubo un empate 1-1 ante Palmeiras en 2023, donde Boca ganó por penales para llegar al mencionado duelo decisivo ante el Flu.

Kennedy, el protagonista de la derrota más dolorosa de Boca en tierras brasileñas. (Foto: Getty)

La mencionada victoria ante Inter, sin embargo, no alcanzó para cerrar la serie en los 90 minutos siguientes. En la revancha, los gaúchos ganaron 1-0 en La Bombonera por un gol en contra de Fabra y el pase a los cuartos de final se definió por penales, donde Boca se impuso 5-4 desde los doce pasos en una maratónica definición y avanzó de ronda.

Así era el último Boca que ganó en Brasil

Russo armó aquella formación con Esteban Andrada en el arco; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra en la defensa; Nicolás Capaldo y Jorman Campuzano en el mediocampo; Eduardo Salvio, Edwin Cardona y Sebastián Villa, único sobreviviente de aquel encuentro, y Carlos Tévez como centrodelantero. En el segundo tiempo ingresaron Gonzalo Maroni, Leonardo Jara y Franco Soldano.

Ahora, Boca vuelve a Brasil por undécima vez desde ese 1-0 a favor con la misión de dejar atrás una racha sin ganar que le ha costado varias series coperas, tanto de Libertadores como de Sudamericana. Esta vez, el desafío de los hoy comadados por Rodolfo Arruabarrena es el de sostener la ventaja conseguida en la ida y conseguir la clasificación a las semifinales.