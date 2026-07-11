Cuando parecía una historia terminada y sin posibilidad de retorno, Boca volvió a sorprender al mercado. Sebastián Villa, protagonista de una de las salidas más conflictivas y controvertidas de los últimos tiempos, regresará al club de la Ribera tras el acuerdo alcanzado entre el Xeneize e Independiente Rivadavia por la totalidad de su ficha.

La operación, que se cerró en 6,5 millones de dólares, representa mucho más que una transferencia. Significa el reencuentro entre Boca y un futbolista que se fue enfrentado con la institución, envuelto en problemas judiciales y en medio de una relación completamente rota con la dirigencia y buena parte de los hinchas.

Durante las últimas horas, las negociaciones avanzaron de manera decisiva hasta llegar a un acuerdo total. La primera señal había aparecido cuando Villa quedó fuera de la delegación de Independiente Rivadavia para el compromiso de Copa Argentina frente a Tigre. Lo que inicialmente parecía una simple especulación terminó convirtiéndose en una realidad que ya sacude al fútbol argentino.

Mientras los clubes intercambian la documentación final, el delantero colombiano se prepara para realizar la revisión médica y firmar un contrato por las próximas cuatro temporadas. Luego se pondrá a disposición de Rodolfo Arruabarrena, que trabaja en la puesta a punto del equipo para un semestre cargado de objetivos.

La vuelta de Villa no pasa inadvertida. Su primer ciclo en Boca dejó números importantes: disputó 172 partidos, convirtió 29 goles, entregó 32 asistencias y conquistó siete títulos. Sin embargo, su historia en el club quedó marcada por mucho más que su rendimiento dentro de la cancha.

Su condena judicial por violencia de género, las diferencias con el Consejo de Fútbol, los conflictos contractuales y las demandas cruzadas generaron una ruptura que parecía definitiva. En aquel contexto, Boca decidió apartarlo y el vínculo terminó de la peor manera, con acusaciones públicas y una batalla legal que se extendió durante meses.

Por eso, la noticia de su regreso genera sorpresa, debate y polémica. Lo que hasta hace poco parecía imposible hoy es una realidad: Boca decidió apostar nuevamente por un futbolista que supo ser determinante dentro del campo de juego, pero cuya figura continúa despertando opiniones encontradas.

Durante las negociaciones, Villa dejó en claro su deseo de regresar. Los guiños en redes sociales, los contactos con Juan Román Riquelme y su intención manifiesta de volver a vestir la camiseta azul y oro terminaron inclinando la balanza.

Ahora comenzará una nueva etapa. Una segunda oportunidad para un jugador que supo brillar en La Bombonera, que se fue por la puerta de atrás y que, contra todos los pronósticos, volverá a ponerse la camiseta de Boca en uno de los regresos más impactantes y polémicos de los últimos mercados de pases.