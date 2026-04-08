Ricardo Biasotti volvió a ponerse en primer plano con una exposición que removió una historia atravesada por tribunales, acusaciones cruzadas y una distancia que nunca logró reparar. Esta vez lo hizo en el Senado, adonde asistió para respaldar un proyecto sobre falsas denuncias y, desde ese lugar, retomó públicamente su enfrentamiento con Andrea del Boca.

Antes de ingresar a la Cámara Alta, el padre de Anna Chiara del Boca explicó por qué había decidido participar de esa jornada. En ese marco sostuvo: “Vengo a dar mi apoyo a una propuesta de ley nueva sobre las falsas denuncias, vengo un poco a charlar sobre lo que me pasó a mí, la experiencia que tuve y apoyas la promulgación de esta ley”. En esa misma intervención también planteó el impacto que, según él, dejan este tipo de procesos en quienes los atraviesan.

En declaraciones previas reproducidas en LAM, Ricardo Biasotti ventiló su historia con Andrea del Boca: “Hay muchos casos realmente muy triste, viendo lo que pasó con mucha gente fui un afortunado, porque en mi última causa la justicia funcionó lentamente pero funcionó, me dieron un lugar a que yo me defendiese y pude salir sobreseído”. Desde ahí empezó a trazar un recorrido personal que, según afirmó, arrastra desde hace más de veinte años.

Ya dentro del Senado, Ricardo Biasotti resumió ese derrotero con una frase dura: “Mi historia tiene más de 20 años, todo una telenovela, plagada de mentiras, engaños, mucha ficción y mucha exposición mediática”. Luego avanzó sobre el eje más sensible de su descargo al señalar: “El único objetivo de la madre fue impedir el vínculo con mi hija, todo esto acompañado con una campaña mediática destinada a deteriorar mi imagen como padre y a destruir mi vida”.

En ese repaso, el empresario enumeró las causas que, según dijo, enfrentó durante esos años a por culpa de Andrea del Boca. “Ante mi insistencia en la lucha por ser un padre presente, se elevó la apuesta y se recurrió a las falsas denuncias. En 2003 fui denunciado por amenazas, en 2004 fui denunciado por violencia de género, en el 2008 me denunciaron por secuestro, mientras estaba de vacaciones con mi hija en Cariló, todas estas denuncias fueron desestimadas”, afirmó ante los legisladores.

Ricardo Biasotti también se detuvo en el capítulo más grave del conflicto judicial y familiar. “Mi legajo de antecedentes penales está impecable, pero en 2009 la madre decidió cortar el vínculo definitivamente, a partir de ese momento incumplió el regimen de visita por completo y fui nuevamente acusado falsamente, esta vez por abuso sexual”, sostuvo.

Y agregó: “Esta denuncia fue el resultado de una venganza, por un juicio por daños que teníamos pendiente desde 2006, pero el fallo fue categórico, se determinó que mi hija no presentaba signos de victimización y que el relato formulado en la denuncia era una amalgama de falsos recuerdos implantados y mentiras”.

Fuera del recinto, y otra vez en declaraciones difundidas por LAM, Ricardo Biasotti retomó el costado más íntimo del conflicto. “Fue todo una telenovela que lleva más de 20 años, hubo mucha ficción, a mí me denunciaron por amenazas, por violencia, por secuestro y la última por abuso. En todas salí sobreseído, porque eran falsas denuncias. Andrea del Boca simplemente quiso impedir el vínculo con mi hija, y lo logró, los más dañados terminan siendo los chicos”, expresó.

Después redobló la acusación: “Andrea quiso borrarme de la vida de su hija y no tiene mucha explicación, porque no es racional. Quizás ella no tenía otra manera”. Aun así, cerró con un deseo que dejó expuesto el fondo de su reclamo: “Tengo la esperanza de recuperar a mi hija, sería muy lindo y sanador para ambos. Ojalá se de”.