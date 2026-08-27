Boca ya conoce cuándo volverá a salir a escena por la Copa Sudamericana. Conmebol confirmó las fechas y horarios para el cruce de cuartos de final ante San Pablo, en una serie que tendrá un primer capítulo especial en La Bombonera y una definición de alto voltaje en Brasil.

El Xeneize recibirá al conjunto brasileño el martes 8 de septiembre desde las 21.30, en el mítico estadio Alberto J. Armando. Allí, ante su gente, buscará conseguir una diferencia que le permita viajar con mayor tranquilidad a Brasil, aunque sabe que la serie estará abierta hasta el último minuto.

La revancha se disputará exactamente una semana después. El martes 15 de septiembre, también desde las 21.30 de Argentina, Boca visitará el Morumbí para definir quién se queda con uno de los boletos a las semifinales de la competencia.

La localía en el primer encuentro obliga al conjunto azul y oro a aprovechar el empuje de La Bombonera. Conseguir un resultado positivo será clave para afrontar luego una revancha que tendrá como escenario uno de los estadios más imponentes y difíciles del continente.

Boca llega a esta instancia después de superar a Recoleta en los octavos de final. Ahora tendrá enfrente a un rival de mayor jerarquía y con experiencia internacional como San Pablo, que viene de eliminar a Bolívar.

El equipo brasileño se impuso 3-1 en el partido de vuelta disputado en Brasil y terminó cerrando la serie con un contundente 4-2 en el resultado global. De esta manera, consiguió su lugar entre los ocho mejores de la Sudamericana.

Además, San Pablo había terminado primero en su grupo, que compartió con O'Higgins, Millonarios y Boston River. Esa posición le permitió avanzar directamente a los octavos de final, donde posteriormente dejó en el camino al conjunto boliviano.

Ahora, el desafío será mucho mayor para Boca. Primero tendrá que hacerse fuerte en su casa y luego afrontar una definición en el Morumbí, donde necesitará mostrar carácter para conseguir el resultado que le permita seguir avanzando.

La serie ya tiene fecha, horario y escenarios definidos. Boca y San Pablo comenzarán a definir su futuro en la Copa Sudamericana el martes 8 de septiembre, en una Bombonera que promete vivir una noche especial.