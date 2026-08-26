En un inesperado y durísimo golpe, se confirmó que Boca perderá a Tomás Aranda lo que resta del año por una fractura en el peroné. El volante, una de las figuras del Xeneize en lo que va del 2026, no pudo culminar la práctica de hoy por un fuerte dolor en el tobillo que resultó ser una lesión ósea que lo tendrá fuera de las canchas al menos cuatro meses.

Lo que en un principio parecía un esguince de tobillo mutó luego a esta lesión ósea: al retirarse de la práctica, Aranda se fue a realizar estudios inmediatamente para conocer el alcance de la lesión y se determinó que la ruptura de la sindesmosis de su peroné requerirá cirugía y una posterior rehabilitación, que le demandará cerca de cuatro meses afuera.

Aranda se fracturó el peroné en la práctica del miércoles.

La jugada que causó la lesión fue un cambio de dirección que el juvenil realizó donde el botín le quedó clavado en el césped durante un rondo en la entrada en calor. La ausencia del volante, una de las figuras de Boca en este semestre, representa un gran problema para Rodolfo Arruabarrena, que deberá pensar no solamente quién lo reemplaza el viernes ante Lanús, sino qué jugador ocupará su puesto en la generación de juego del equipo.