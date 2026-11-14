Boca tiene una parada decisiva en Mendoza y Rodolfo Arruabarrena empieza a definir las piezas para un partido que no admite distracciones. Este sábado, desde las 19, el Xeneize enfrentará a Banfield en el estadio Malvinas Argentinas, por las semifinales de la Copa Argentina, con un objetivo claro: meterse en la definición del certamen.

Para buscar ese boleto a la final, el entrenador deberá realizar una modificación obligada y todavía mantiene una incógnita en el mediocampo. Lautaro Blanco no estará disponible y su lugar será ocupado por Malcom Braida, quien tendrá la responsabilidad de cubrir el lateral izquierdo en un encuentro de máxima exigencia.

Pero la atención también está puesta en Santiago Ascacíbar. El Ruso arrastra un golpe en la rodilla que le impidió entrenarse con normalidad durante los últimos días. Recién este viernes pudo trabajar a la par de sus compañeros y, aunque los indicios apuntan a que estará desde el arranque, el cuerpo técnico lo esperará hasta último momento antes de tomar una decisión definitiva.

En caso de que el ex Estudiantes no llegue en las mejores condiciones, Tomás Belmonte aparece como la principal alternativa. El mediocampista ocuparía el mismo sector del campo, como volante interno por derecha, dentro de un esquema que también tendrá a Leandro Paredes y Milton Delgado en la mitad de la cancha.

Por otra parte, Tomás Aranda continuaría entre los suplentes. La idea es que pueda sumar minutos durante el segundo tiempo y llegar con rodaje al compromiso frente a Mineiro.

Un lugar en la final, el objetivo de Boca

Con los últimos detalles por resolver, Boca se prepara para una semifinal que puede marcar el rumbo de su temporada. Banfield estará enfrente y el margen de error será mínimo en un cruce que tendrá como escenario a Mendoza.

Arruabarrena ya tiene prácticamente definida la estructura del equipo. La ausencia de Blanco está resuelta, la situación de Ascacíbar todavía requiere atención y el resto del once parece encaminado.

El Xeneize sabe lo que hay en juego: ganar significa acercarse a un nuevo título y dar un paso más hacia la final de la Copa Argentina.