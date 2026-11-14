Boca y Banfield se juegan el pase a la final de la Copa Argentina: hora y probables formaciones

La Copa Argentina entra en su etapa decisiva y tendrá este sábado 14 de noviembre un atractivo cruce de semifinales. Boca Juniors y Banfield se medirán en Mendoza con el objetivo de conseguir el segundo boleto a la gran final, donde ya espera Platense, que dejó en el camino a Atlético Tucumán. El encuentro comenzará a las 19, y tendrá a Nazareno Arasa como árbitro principal, con Lucas Novelli a cargo del VAR.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena atraviesa un momento positivo. El Xeneize viene de consagrarse campeón de la Tabla Anual del fútbol argentino, luego de alcanzar los 63 puntos, y ahora buscará trasladar ese buen presente a la Copa Argentina.

En los cuartos de final protagonizó una de las grandes remontadas del torneo. Después de estar dos goles abajo frente a Racing, Boca reaccionó y terminó imponiéndose por 3-2 gracias a una actuación extraordinaria de Enner Valencia, autor de los tres tantos.

Además, el conjunto de la Ribera tiene otro compromiso de enorme importancia en el horizonte: el próximo 21 de noviembre disputará la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro.

Merentiel no fue a su selección para jugar una semana clave con Boca.

Por eso, Arruabarrena deberá administrar las cargas físicas y evaluar algunas situaciones particulares. Santiago Ascacíbar arrastra una molestia en la rodilla y Lautaro Blanco también presentó inconvenientes físicos. Leandro Paredes, por su parte, estaría disponible. Boca intentará aprovechar su jerarquía individual y su buen momento colectivo para alcanzar una nueva final.

Del otro lado estará un Banfield que llega con una realidad diferente, pero con la ilusión intacta de conseguir una clasificación histórica.

El equipo de Pedro Troglio no atraviesa su mejor momento, en el campeonato local, terminó en el puesto 25 de la Tabla Anual, con 33 unidades, quedó afuera de los playoffs del Clausura y acumula cuatro encuentros consecutivos sin victorias.

Sin embargo, la Copa Argentina representa una oportunidad inmejorable para cerrar la temporada con una alegría. El Taladro viene de eliminar a Deportivo Riestra en los cuartos de final. Después de igualar 1-1 durante los 90 minutos, consiguió la clasificación en una extensa definición por penales, que terminó 7-6 a su favor.

Un dato importante es que Banfield ya superó tres series consecutivas desde los doce pasos: San Martín de Tucumán, Midland y Deportivo Riestra. Ahora tendrá enfrente a uno de los grandes candidatos al título y buscará meterse por primera vez en la final de la competencia.

Boca y Banfield cuentan con una extensa historia de enfrentamientos en el fútbol argentino, disputaron 120 partidos oficiales, con una clara ventaja para el conjunto de la Ribera. Boca ganó: 72 partidos, Banfield se impuso en 24 partidos, mientras que empataron en 24 encuentros.

Además, existe un antecedente directo en la Copa Argentina: se enfrentaron en los 16avos de final de la edición 2014-2015, cuando Boca se impuso por 3-0 y posteriormente terminó consagrándose campeón. El último enfrentamiento entre ambos fue en agosto de 2025, con victoria xeneize por 2-0.

Las probables formaciones:

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Santiago Esquivel, Tomás Adoryán; Federico Medina, Adrián Balboa y David Zalazar. DT: Pedro Troglio.