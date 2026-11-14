Boca Juniors afrontará una nueva semifinal de la Copa Argentina. Desde las 19hs en Mendoza, enfrenta a Banfield, con un desafío que va más allá de conseguir la clasificación: romper una racha negativa que se extendió durante las últimas tres ediciones en las que alcanzó esta instancia.

El conjunto de la Ribera supo ser protagonista en el certamen y ganó sus primeras cuatro semifinales, pero en los últimos años no pudo repetir esa historia. Patronato, Estudiantes de La Plata y Vélez fueron los encargados de dejarlo en el camino en las ediciones de 2022, 2023 y 2024, respectivamente.

La primera eliminación llegó en 2022, cuando Boca empató 1-1 con Patronato y cayó 3-2 en la definición por penales. El equipo entrerriano no solamente consiguió el pase a la final, sino que posteriormente se consagró campeón.

Un año después, en 2023, el Xeneize volvió a quedarse en las puertas de la definición. Esta vez fue Estudiantes de La Plata el que se impuso por 3-2 en una semifinal disputada en Córdoba, dejando sin posibilidades al equipo azul y oro.

La última caída fue en 2024, en uno de los encuentros más emocionantes de aquella edición. Boca perdió 4-3 frente a Vélez en un partido cambiante, en el que había conseguido remontar una desventaja de dos goles, pero terminó sufriendo la clasificación del Fortín.

La estadística marca un contraste importante en la historia del Xeneize dentro de la competencia. Boca había superado sus primeras cuatro semifinales: ante Colón en 1969, Deportivo Merlo en 2012, Lanús en 2015 y Argentinos Juniors en 2021. En todas esas oportunidades terminó levantando el trofeo.

Ahora, frente a Banfield, tendrá la posibilidad de cambiar la historia reciente, dejar atrás las tres eliminaciones consecutivas y volver a meterse en una final de la Copa Argentina.

La historia está de su lado, pero los últimos antecedentes representan una advertencia: Boca necesita recuperar su mejor versión si quiere volver a pelear por el título.