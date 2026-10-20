El fútbol en Sudamericano tiene rituales y costumbres que nunca pasan de moda, y la visita al hotel visitante, en la madrugada previa a un partido clave, se mantiene con el pasar del tiempo. Hinchas del Vasco da Gama llenaron de pirotécnica donde para el plantel Xeneize en la madrigada previa al cotejo de esta noche, donde Boca visita al equipo brasilero, por el cotejo de vuelta de las semifinales de Copa Sudamericana.

Fuegos artificiales, estruendos y caos en los alrededores del Hotel Windsor, donde se aloja Boca en Río de Janeiro. Cerca de las 2 y las 5 de la mañana del martes, un conjunto de torcedores del equipo carioca irrumpió en los alrededores del lugar y desató una lluvia de pirotecnia.

Según imágenes que se viralizaron en redes, un grupo de simpatizantes de Vasco se acercó a los alrededores del hotel y desató una seguidilla de explosiones y fuegos artificiales que se extendió durante varios minutos.

La situación suele repetirse en Brasil antes de los cruces internacionales: intentar perturbar el descanso de los equipos visitantes mediante el uso de fuegos artificiales y estruendos durante la noche previa a un partido decisivo. Esta vez lo sufrió la delegación Xeneize, que está encabezada por su presidente Juan Román Riquelme, quien acompaño al plantel.

Desde las 21.30hs, Boca visita al Vasco Da Gama en el Maracaná por el cotejo de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. La ida fue triunfo del elenco de Brasil por 1-0.