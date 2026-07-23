En el comienzo de su camino internacional en este semestre, Boca recibe O'Higgins en La Bombonera desde las 21.30 por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Luego de quedar tercero en su grupo de Copa Libertadores, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará hacerse fuerte como local para tomar ventaja en la serie y acercarse a los octavos de final, uno de los objetivos del semestre. El encuentro es transmisión de las radios del Grupo Prima Multimedios.

El Xeneize llega con algunas bajas por lesión que obligaron al entrenador a modificar convocatoria y equipo, aunque contará con una noticia muy esperada: el regreso de Leandro Paredes tras su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026. El mediocampista volvería a ser titular al igual que Sebastián Villa, la incorporación tan resonante como polémica de este mercado, también sería de la partida ante los chilenos en lo que será el inicio de su segundo ciclo en La Boca.

Además habrá otras novedades en el equipo de Arruabarrena: el lateral derecho será del juvenil Dylan Gorosito, que reemplazará al lesionado Leandro Lozano, mientras que el Vasco se decantó por Nicolás Figal en lugar de Lautaro Di Lollo en la zaga y el refuerzo restante, Álvaro Montero, que llegó desde Vélez y se sumó luego de su participación con Colombia en el Mundial, custodiará el arco en lo que será su estreno oficial vestido de azul y amarillo.

Del lado de O'Higgins, el equipo conducido por el argentino Lucas Bovaglio intentará dar el golpe en Buenos Aires para llegar con chances al encuentro de vuelta en Chile. El conjunto de Rancagua llega en un buen momento tras avanzar de fase en la Copa de la Liga chilena al superar por penales a Ñublense. Anteriormente, superó a Colo Colo 4-1 y a Unión Española por 2-1 por la Copa de Chile, a la espera del reinicio de la Liga de Primera, donde jugarán ante Deportes Concepción.

Posibles formaciones

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz; Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yánez. DT: Lucas Bovaglio.

TV: ESPN y Disney+.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

El encuentro es transmisión del Grupo Prima Multimedios desde las 20.30 a través de sus emisoras Mitre Patagonia 90.5, AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias FM 90.6 y Las Palmas FM 96.1.