En uno de los partidos más importantes de su semestre, Boca visita a Vasco Da Gama este martes desde las 21.30 en el Maracaná por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. El Xeneize llega obligado al triunfo después de la caída 0-1 en La Bombonera para, al menos, forzar una definición por penales. El capitán Leandro Paredes superó su desgarro y está disponible para el partido, aunque Rodolfo Arruabarrena debe decidir si será titular o no. El encuentro es transmisión de las radios de Prima Multimedios.

Para un duelo en el que se juega volver a una final en el plano continental, Boca necesita sí o sí una victoria, al menos por la mínima, para llegar a los penales luego de que Vasco Da Gama lo sorprendiera en La Bombonera. Será el retorno del Xeneize al Maracaná tras 2023, en lo que fue la derrota en la final de Copa Libertadores ante Fluminense. En el Torneo Clausura, llega de ganarle por 2-1 a Talleres en La Bombonera, resultado que lo dejó como líder de la tabla anual junto a Argentinos Juniors.

En cuanto al once, la gran incógnita es si Paredes será titular o no. Después de recuperarse de un desgarro en el isquiotibial en 10 días utilizando un tratamiento de plasma rico en plaquetas, el capitán quiere ser de la partida, pero Arruabarrena no dio pistas sobre si lo usará de arranque. "Él quiere estar, pero hay riesgos", dijo el Vasco. Recordemos que Boca también pelea por la Copa Argentina, el título de tabla anual del Torneo Clausura y el próximo 1 de noviembre jugará el Superclásico ante River.

Paredes está disponible y Arruabarrena decidirá si es titular o no. (Foto: EFE)

Por el lado de Vasco Da Gama, el conjunto brasileño llega a la definición como local luego de haber sacado ventaja. El Cruzmaltino viene de caer 1-0 con São Paulo por el Brasileirão y cortó una racha de siete partidos sin derrotas. Esa derrota lo dejó 15° con 35 puntos, a tres de los puestos de descenso y a cuatro de la clasificación a la próxima Copa Sudamericana. La única duda del entrenador Pedro Emanuel en un once casi sin variantes es la presencia de Paulo Henrique, que salió en la ida por una molestia.

Posibles formaciones:

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique o José Luis Rodríguez, Robert Renan, Alan Saldivia, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Jair, Alan Lescano, Adson; Bruno Duarte. DT: Pedro Emanuel.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

TV: ESPN y DSports.

Estadio: Maracaná

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

El cotejo es transmisión del Grupo Prima Multimedios por las radios de la corporación de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5.