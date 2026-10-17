En la continuidad de la 13ª fecha del Torneo Clausura 2026, Independiente Rivadavia terminó empatando 2 a 2 con Tigre en Mendoza y dejó la cima de la Tabla Anual en manos de Boca Juniors que el viernes por la noche se impuso en La Bombonera a Talleres de Córdoba.

Argentinos Juniors también había cumplido con su tarea, y de visitante derrotó a Banfield 1 a 0 en el primer turno del sábado. De esta manera, El Bicho igualó la línea estadística del Xeneize, pero con una diferencia de gol inferior a la del equipo de Rodolfo Arruabarrena.

Los dos grandes ganadores del fin de semana extienden el cabeza a cabeza a tres partidos para el cierre, lucha de la que no se bajan Rosario Central ni Vélez que también sumaron de a tres ante Atlético Tucumán y Gimnasia de Mendoza, respectivamente.

El conjunto que dirige Nicolás Diez salió a la cancha del Taladro muy consciente del 2 a 1 del Xeneize ante Talleres del viernes por la noche. Y peleando contra las presiones que lo suelen bloquear en momentos decisivos se impuso con gol de Matías Giménez Rojas.

Boca y Argentinos están primeros con 54 puntos cada uno, a uno de La Lepra. Si la definición se estableciera esta misma tarde, el equipo del Vasco Arruabarrena coronaría gracias a la diferencia de gol.

Independiente Rivadavia llegó como líder de la Anual a la fecha 13, pero perdió terreno y ahora manda Boca Juniors.

Por qué es tan importante

La pelea por la Tabla Anual no sólo otorga una estrella oficial de AFA, sino que es clave para asegurar presencia en la próxima Copa Libertadores.

Los tres primeros acceden de manera directa, independientemente de cuál será su clasificación final en el presente Torneo Clausura que ya tiene a Instituto de Córdoba en los playoffs