¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Por el ingreso a la Copa Libertadores 2027

Boca es el nuevo líder de la Tabla Anual 2026 en la Liga Profesional

Boca movió primero en la fecha 13 y con triunfo en La Bombonera metió presión. El Bicho respondió en Banfield, pero el que volvió a fallar fue Independiente Rivadavia.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Sabado, 17 de octubre de 2026 a las 20:03
PUBLICIDAD
A tres fechas del cierre de la fase regular, Boca llegó a lo más alto de la Tabla Anual 2026.

En la continuidad de la 13ª fecha del Torneo Clausura 2026, Independiente Rivadavia terminó empatando 2 a 2 con Tigre en Mendoza y dejó la cima de la Tabla Anual en manos de Boca Juniors que el viernes por la noche se impuso en La Bombonera a Talleres de Córdoba.

Argentinos Juniors también había cumplido con su tarea, y de visitante derrotó a Banfield 1 a 0 en el primer turno del sábado. De esta manera, El Bicho igualó la línea estadística del Xeneize, pero con una diferencia de gol inferior a la del equipo de Rodolfo Arruabarrena.

Los dos grandes ganadores del fin de semana extienden el cabeza a cabeza a tres partidos para el cierre, lucha de la que no se bajan Rosario Central ni Vélez que también sumaron de a tres ante Atlético Tucumán y Gimnasia de Mendoza, respectivamente.

El conjunto que dirige Nicolás Diez salió a la cancha del Taladro muy consciente del 2 a 1 del Xeneize ante Talleres del viernes por la noche. Y peleando contra las presiones que lo suelen bloquear en momentos decisivos se impuso con gol de Matías Giménez Rojas.

Boca y Argentinos están primeros con 54 puntos cada uno, a uno de La Lepra. Si la definición se estableciera esta misma tarde, el equipo del  Vasco Arruabarrena coronaría gracias a la diferencia de gol.

Independiente Rivadavia llegó como líder de la Anual a la fecha 13, pero perdió terreno y ahora manda Boca Juniors.

Por qué es tan importante

La pelea por la Tabla Anual no sólo otorga una estrella oficial de AFA, sino que es clave para asegurar presencia en la próxima Copa Libertadores.

Los tres primeros acceden de manera directa, independientemente de cuál será su clasificación final en el presente Torneo Clausura que ya tiene a Instituto de Córdoba en los playoffs

 

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD