El partido entre Boca y Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina no solo estuvo marcado por lo que ocurrió dentro del campo de juego. En las horas previas al encuentro disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, un amplio operativo de seguridad desplegado en Córdoba terminó con cuatro personas detenidas, 18 excluidos de las tribunas y el secuestro de dinero, bebidas alcohólicas y estupefacientes.

Los controles se realizaron tanto en las inmediaciones del estadio como en los distintos accesos y puntos estratégicos de ingreso a la ciudad, en el marco del dispositivo de seguridad dispuesto para el encuentro y de la implementación del programa Tribuna Segura.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en cercanías del complejo Feriar, en inmediaciones del Kempes. Allí fueron detenidos un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quienes fueron sorprendidos mientras realizaban tareas de cuidacoches. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un bolso que contenía dinero en efectivo, cuya procedencia quedó bajo investigación.

También hubo intervenciones directamente vinculadas con los accesos al estadio. En ese sector fueron detenidos otros dos hombres mayores de edad: uno por una infracción contemplada en el artículo 67 del Código de Convivencia Ciudadana y el otro porque tenía un pedido de captura vigente.

El operativo se extendió además hasta el peaje de la autopista Córdoba-Pilar. Allí, mediante los controles de Tribuna Segura, fueron inspeccionados ocho colectivos que trasladaban simpatizantes. El chequeo permitió detectar a 18 personas que tenían prohibición de concurrencia a espectáculos deportivos.

En esos procedimientos también participaron canes especializados, que permitieron detectar distintos elementos prohibidos. Personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) secuestró bebidas alcohólicas y estupefacientes durante los controles.

De esta manera, el dispositivo de seguridad previo al cruce entre Boca y Vélez dejó un saldo de cuatro detenidos y decenas de personas impedidas de ingresar al estadio, además de distintos secuestros realizados durante los controles.

El operativo también contempló la asistencia médica dentro del Kempes. Durante el encuentro, un simpatizante mayor de edad cayó por causas que se intentaban establecer y sufrió un fuerte golpe en la cabeza contra uno de los escalones. Fue trasladado al Hospital de Urgencias, donde permaneció en observación durante la madrugada y posteriormente recibió el alta médica.

Mientras miles de hinchas se concentraban en las tribunas para vivir el duelo de Copa Argentina, los controles de seguridad se mantuvieron activos antes, durante y después del partido para evitar el ingreso de personas excluidas y de elementos prohibidos al estadio.