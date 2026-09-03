Así se verá el Ruca Che para la Copa Davis: el estadio que recibirá a Argentina y Turquía en Neuquén

El estadio Ruca Che ya comienza a tomar la forma del escenario que recibirá uno de los acontecimientos deportivos más importantes de los últimos años en Neuquén. A menos de tres semanas de la serie entre Argentina y Turquía por la Copa Davis, la Asociación Argentina de Tenis (AAT) difundió una simulación digital que permite conocer cómo será la transformación del tradicional recinto neuquino.

Las imágenes muestran un estadio completamente adaptado para recibir tenis internacional, con una cancha ubicada en el centro del predio y las tribunas dispuestas alrededor de la superficie de juego. El operativo convertirá durante varios días al Ruca Che en un escenario especialmente preparado para la competencia.

La serie se disputará el sábado 19 y domingo 20 de septiembre y tendrá un carácter histórico: será la primera vez que la Copa Davis llegue a la Patagonia argentina.

Las diferentes capas con que se construye la cancha. El parqué, el entablonado de madera, la capa base y adherencia y la capa de finalización.

Una cancha de tenis en el corazón del Ruca Che

Uno de los principales cambios será la instalación de una cancha rápida GreenSet, una superficie utilizada en importantes competencias internacionales. La cancha tendrá una velocidad intermedia, nivel 3 dentro de la clasificación de World Tennis, y será montada sobre una estructura de madera preparada especialmente para soportar las distintas capas que conformarán el piso de juego.

El sistema contará con una terminación de resina acrílica y dióxido de silicio, elementos que permiten definir la textura y las características de desplazamiento de la pelota.

La elección de esta superficie responde también a una cuestión deportiva. El equipo argentino llegará a Neuquén después de competir sobre canchas duras durante la gira previa al US Open, por lo que se buscó mantener condiciones similares para evitar un cambio brusco de superficie antes de enfrentar a Turquía.

Además, el hecho de que la cancha esté ubicada bajo techo permitirá que el desarrollo de los partidos no quede condicionado por las habituales variables climáticas de la región.

Las ministras de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, y de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, recorrieron las obras que se realizan en el estadio, junto al vicepresidente de Ecydense, Federico Bolan.

Así será el montaje

La transformación del Ruca Che comenzará el martes 8 de septiembre, una vez que el estadio quede liberado de las actividades que tiene programadas.

De acuerdo con el cronograma establecido, el armado de la cancha demandará alrededor de seis días. El objetivo es que todo esté listo para que los equipos puedan comenzar sus entrenamientos oficiales el martes 15 de septiembre, cuatro días antes del inicio de la serie.

De esta manera, el estadio pasará de ser un espacio preparado habitualmente para espectáculos deportivos y culturales a convertirse en una sede de competencia internacional de tenis.

Un estadio lleno para recibir a la Argentina

El Ruca Che tendrá durante la serie una capacidad cercana a los 3.000 espectadores. La expectativa por el desembarco de la Copa Davis en Neuquén quedó reflejada en la venta de entradas: los tickets se agotaron en menos de media hora desde el comienzo de la venta general.

La postal que anticipan las imágenes difundidas por la AAT será, entonces, la de un Ruca Che colmado y acondicionado especialmente para recibir al equipo argentino.

La llegada de la competencia también representa un hecho inédito para la provincia y para toda la región. Neuquén será la sexta provincia argentina en albergar una serie de Copa Davis, después de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan y Santa Fe.

A pocos días del evento, las obras ingresan en su etapa final.

Argentina vuelve a jugar como local

Para el seleccionado argentino, la serie tendrá además otros condimentos especiales. Será el regreso del equipo nacional a jugar como local después de más de dos años y medio. La última presentación en territorio argentino había sido en febrero de 2024, cuando derrotó a Kazajistán en Rosario.

También significará el primer compromiso como local de Javier Frana como capitán del conjunto nacional.

Frana ya definió a los cinco jugadores que representarán a Argentina frente a Turquía: Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone, Guido Andreozzi y Andrés Molteni.

El objetivo será conseguir el triunfo que permita al equipo argentino regresar a los Qualifiers de la Copa Davis 2027.

Pero habrá otro desafío estadístico: Argentina está a una victoria de alcanzar los 100 triunfos en la historia de la Copa Davis.

Los primeros dos singles se jugarán el sábado 19 de septiembre. El domingo 20 será el turno del dobles y, de ser necesario, se disputarán los dos últimos partidos individuales.

Así, mientras el Ruca Che se prepara para cambiar completamente su fisonomía, Neuquén espera por una jornada que quedará marcada como la primera vez que la Copa Davis se juega en la Patagonia.