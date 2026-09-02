Vélez y Boca volverán a verse las caras, pero esta vez no habrá margen para especulaciones: el que gane seguirá en carrera y el que pierda quedará eliminado de la Copa Argentina. Con ese condimento y con Racing esperando en los cuartos de final, el duelo de este miércoles en el estadio Mario Alberto Kempes promete ser uno de esos partidos que se juegan con los dientes apretados.

El encuentro comenzará a las 21.15 y tendrá además un ingrediente especial para el Fortín: Guillermo Barros Schelotto, un hombre con una historia demasiado ligada a Boca, será quien intente dejar al Xeneize fuera de competencia. Del otro lado estará un equipo que llega con la obligación de hacer valer su jerarquía y avanzar en un torneo que ya empieza a entrar en su etapa decisiva.

El Mellizo todavía no confirmó oficialmente la formación, pero todo indica que apostará por su mejor artillería disponible. Los 24 convocados fueron oficializados este martes y, después de los movimientos del mercado, incluso existe la posibilidad de que una de las caras nuevas tenga su estreno con la camiseta de Vélez nada menos que frente a Boca.

En el arco, Guillermo mantiene la confianza en Tomás Marchiori. El arquero se consolidó desde su llegada en 2024 y fue protagonista de varias de las conquistas recientes del conjunto de Liniers, por lo que volverá a ser una pieza clave en una noche en la que cualquier error puede costar carísimo.

La defensa también tendrá un par de nombres que conocen perfectamente lo que significa enfrentar al Xeneize. Joaquín García y Thiago Silvero serían los centrales, mientras que Lisandro Magallán, con pasado en Boca, podría tener la misión de comandar la última línea junto a Elías Gómez, otro futbolista con pasado en un grande como River.

En la mitad de la cancha estará buena parte de la pelea. Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone y Matías Pellegrini serían los encargados de disputar cada pelota y tratar de cortar los circuitos de un Boca que tiene en Leandro Paredes a una de sus principales cartas de jerarquía.

Y ahí aparecerá otro nombre que le pone pimienta a la noche: Manuel Lanzini. El ex River será una de las principales apuestas del Mellizo para generar fútbol y lastimar al Xeneize. Con goles y triunfos en el historial ante Boca, el mediocampista buscará volver a ser protagonista en un partido que, por contexto, parece hecho a su medida.

Arriba aparecen las principales dudas. Alex Verón y Dylan Godoy serían los elegidos para comandar el ataque, aunque Guillermo tiene una carta nueva bajo la manga. Ronaldo Martínez fue presentado este martes como refuerzo proveniente de Talleres y se incorporó inmediatamente al plantel que viajó a Córdoba. Por eso, no se descarta que el delantero pueda tener un debut de alto voltaje y nada menos que contra Boca.

Así, mientras Racing ya hizo su trabajo y espera rival tras eliminar 1-0 a Belgrano, Vélez y Boca se preparan para una noche sin red. El Kempes será el escenario de un duelo con viejos conocidos, cuentas pendientes y demasiadas historias cruzadas.

Uno avanzará. El otro se despedirá. Y del otro lado de la llave, la Academia ya espera con los brazos abiertos.

Probable formación de Vélez ante Boca

Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone, Matías Pellegrini; Manuel Lanzini; Alex Verón y Dylan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.