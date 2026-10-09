Boca afronta una prueba exigente este viernes cuando visite a Instituto de Córdoba por la duodécima fecha del Torneo Clausura. Desde las 19.30, en el estadio Juan Domingo Perón, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará prolongar su buen momento, extender su invicto de 16 partidos y conseguir una victoria que le permita acercarse a la cima de la tabla anual.

El Xeneize llega con la confianza que le da su racha positiva y con la posibilidad de mantenerse en carrera en los distintos frentes que disputa. Sin embargo, el calendario le plantea un desafío adicional: el próximo compromiso ante Vasco da Gama, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Por ese motivo, el Vasco analiza introducir varias modificaciones en la formación titular y preservar a algunos de sus principales futbolistas.

Entre las variantes que podría implementar el entrenador aparece el descanso de Leandro Paredes, una de las piezas centrales del mediocampo. También podría haber cambios en los laterales, con Malcom Braida como alternativa para el sector derecho, mientras que Leandro Lozano tendría descanso. La intención será sostener la competitividad del equipo sin descuidar el trascendental compromiso internacional que se aproxima.

Del otro lado estará un Instituto que llega en un gran momento y buscará hacerse fuerte ante su gente. La Gloria, dirigida por Diego Flores, lidera la Zona A con 25 puntos y viene de golear 4-1 a Independiente como visitante. Con Boca como rival, el conjunto cordobés tendrá la oportunidad de ratificar su buen presente y defender la posición de privilegio que consiguió en el campeonato.

Boca e Instituto: todos los datos del partido

Competencia: Torneo Clausura 2026.

Fecha: 12.

12. Zona: A.

A. Partido: Instituto vs. Boca.

Instituto vs. Boca. Estadio: Juan Domingo Perón, Córdoba.

Juan Domingo Perón, Córdoba. Hora: 19.30.

19.30. Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Leandro Rey Hilfer. VAR: Yamil Possi.

Yamil Possi. TV: TNT Sports.

Las probables formaciones

Instituto: Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato o Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores.

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Williams Alarcón o Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Carlos Palacios; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Con realidades y objetivos diferentes, ambos equipos protagonizarán un cruce de alto interés en Córdoba. Boca intentará sostener su racha y sumar en la pelea por la tabla anual, mientras que Instituto buscará aprovechar su localía para seguir en lo más alto de la Zona A.