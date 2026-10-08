A un año de la muerte de Miguel Ángel Russo, Boca volvió a abrir el álbum de una historia que quedó marcada para siempre en la vida del club. Las redes oficiales del Xeneize eligieron recordar al entrenador con imágenes, videos y mensajes que recorrieron algunas de las páginas más importantes de su paso por la institución.

“Siempre habrá pintada una bandera con los colores que hiciste vivir”, publicó Boca junto a un video que recupera distintos momentos de Russo en el club. Allí aparece Miguelo con su sonrisa característica, levantando los brazos, abrazado a sus jugadores y compartiendo escenas que quedaron grabadas en la memoria de los hinchas. También aparecen las imágenes de aquella conquista continental que convirtió a su ciclo en uno de los más recordados de la historia reciente.

El homenaje tuvo además otra frase que resumió el sentimiento de una institución que nunca dejó de tenerlo presente: “Amor con amor se paga. Miguel eterno”. Debajo, una imagen acompañada por la leyenda “Siempre en nuestros corazones” completó el recuerdo de un entrenador que murió el 8 de octubre de 2025, cuando todavía ocupaba el cargo de director técnico de Boca y había decidido permanecer al frente del equipo hasta el último día.

Russo tuvo tres etapas como entrenador de Boca y consiguió dos títulos, pero su vínculo con el club trascendió los trofeos. Su regreso fue una de las primeras decisiones de Juan Román Riquelme cuando asumió la dirigencia. El ídolo tenía una relación especial con el entrenador, nacida dentro de la cancha y fortalecida con el paso de los años fuera de ella.

Junto a Carlos Bianchi, Russo fue uno de los técnicos que más elogios recibió de Riquelme. Y hubo una frase del actual presidente de Boca que resume la dimensión que tenía aquella relación: “De las tres Copas que gané, el equipo de Miguel fue el que mejor jugó”.

Aquel equipo conquistó la Copa Libertadores de 2007 y quedó asociado para siempre a una manera de entender el fútbol, pero también a una generación de jugadores y a un entrenador que encontró en Boca uno de los capítulos más importantes de su extensa trayectoria.

Un año después de su partida, Boca decidió recordarlo con aquello que Russo ayudó a construir: imágenes, títulos, abrazos, sonrisas y una historia que todavía emociona. Porque para el mundo Xeneize, Miguel Ángel Russo ya no es solamente el entrenador de una Copa Libertadores. Es parte de la memoria de un club que, como escribió en su homenaje, todavía lleva pintada una bandera con los colores que hizo vivir.