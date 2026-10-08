El actual delantero de Tigre, Ignacio Russo, homenajeó a su padre, Miguel Ángel, al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, con una sentida publicación en Instagram en la que comentó: “Tengo tantas cosas para contarte”.

Al jugador de la Liga Profesional lo invade el dolo por la pérdida física del ex DT de Boca Juniors, y aseguró que últimamente le sale “una sonrisa” cada vez que lo nombra o piensa en él.

Ignacio Russo, el delantero de Tigre, hijo de Miguel Ángel y el recuerdo a un año de su muerte.

Miguel Ángel Russo falleció el 8 de octubre del año pasado luego de atravesar una enfermedad que lo había hecho permanecer internado en dos ocasiones, mientras era director técnico del Xeneize.

Carta pública

“Hoy hace un año que te fuiste físicamente”, comenzó el atacante del conjunto de Victoria, que también confió que hoy había vuelto a llorar por él, algo que “hace tiempo” que no le ocurría.

Aunque comentó que en los últimos meses le “salía una sonrisa” cada vez que lo nombraba o pensaba en él, Ignacio Russo comentó que su ausencia le “sigue generando mucho dolor”.

“Tengo tantas cosas para contarte y para preguntarte”, escribió el futbolista en una especie de carta en la que también agregó que hay “una muy especial” que le hubiera encantado compartir juntos, aunque no quiso dar detalles.

Además, el futbolista dejó claro que sabe que “de alguna manera y en algún lugar” su padre está “contento y orgulloso”, y cerró el mensaje con un detalle íntimo de su relación: “Mientras te escribo esto estoy tomándome un café y comiendo queso y dulce. Te amo” en una clara muestra de la complicidad entre ambos al momento de compartir el tradicional postre.