Este domingo, desde las 17 Boca Juniors visitará a Newell's Old Boys de Rosario en el Coloso Marcelo Bielsa del Parque Independencia por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

El Xeneize, que viene de una sufrida clasificación por la Copa Sudamericana ante O'Higgins en Rancagua (Chile), buscará su primera victoria en el certamen ante un conjunto del sur santgafesino que ganó y perdió en sus dos primeras presentaciones.

Los de La Ribera llegan a este partido en medio de una intensa seguidilla de partidos. El jueves venció por penales y se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que enfrentará a Deportivo Recoleta de Paraguay. Por el Torneo Clausura, en cambio, fue goleado en su debur ante Deportivo Riestra por 3 a 0. La segunda fecha, disputada entre semana, no la jugó debido a su compromiso por el torneo internacional y la recuperará el próximo miércoles desde las 19 probablemente en el Tomás Adolfo Ducó el estadio de Huracán en Parque Patricios ante el mal estado del campo de juego de La Bombonera. Su rival será Estudiantes de La Plata

En cuanto al once, Rodolfo Arruabarrena no pretende realizar demasiadas modificaciones con respecto al equipo que paró en Rancagua, aunque dependerá del desgaste de los futbolistas. Lo más probable es que, como máximo, haya cuatro modificaciones.

Newell's, por su parte, debutó en el Clausura con una sufrida victoria por 1 a 0 ante Talleres de Córdoba en la que fue más en el primer tiempo, pero su arquero Josué Reinatti fue figura sobre el final. Este pasado jueves, cayo en Avellaneda por el mismo resultado ante Independiente. Con tres puntos, marcha octavo en la Zona A.

El conjunto dirigido por Frank Darío Kudelka buscará escaparle a las últimas posiciones de la tabla anual tras un primer semestre en el que apenas sumó 15 puntos. Para eso se reforzó con nombres como Lautaro Gianetti o Agustín García Basso, que le aportarán un salto de calidad al plantel.

En cuanto a la formación, no se esperan demasiadas modificaciones con respecto al equipo que cayó ante Independiente, aunque no podrá contar con Walter Núñez, que salió lesionado a los 31 minutos de la primera etapa.

El encuentro será transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, por Mitre Patagoni 90.5, AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1.

Probables formaciones

Newells Old Boys de Rosario: Josué Reinatti; Franco Escobar, Bruno Cabrera, Lautaro Gianetti, Martín Luciano; Luca Regiardo, David Sotelo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Thomas Ríos; Ignacio Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal o Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa o Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Hora de Inicio: 17

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Andrés Merlos.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.