Deportivo Rincón recibirá este domingo desde las 15.30 a Guillermo Brown de Puerto Madryn en el inicio de la Fase Reválida, segunda instancia del Torneo Federal A 2026 que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El cotejo se jugará en la remodelada cancha del camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa Moisés Elías Gómez, a la vera del río Colorado en el límite con la provincia de Mendoza.

Impartirá justicia una cuaterna mendocina, que tendrá a Luis Damián Martínez de la Liga de San Rafael como árbitro principal, serán sus asistentes, Fernando S. Muñoz (Liga de General Alvear) y Rodrigo Ariel Jara (Liga de Malargue), oficiará como cuarto árbitro, Jorge Rodrigo Cabrera Magallanes (Liga de Malargue).

El encuentro será transmisión de Primera Multimedios de Neuquén capital, a partir de las 14.30 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena y la operación técnica de José Ramón Paredes.

La tabla de posiciones al inicio de la Reválida muestra un panorama apretado. Fundación Amigos por el Deporte (FADEP) lidera con 21 puntos, seguido de Deportivo Rincón y San Martín de Mendoza con 19, Costa Brava de General Pico (La Pampa), Sol de Mayo de Viedma y Germinal de Rawson con 18, Juventud Unida Universitario de San Luis y Guillermo Brown de Puerto Madryn con 17, Ramón Santamarina de Tandil y Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi cierran la tabla con 13 unidades cada uno, lo que los ubica en la zona de mayor riesgo al inicio de la competencia. Los cinco mejores al término de la Reválida obtendrán además un lugar en los playoffs por el segundo ascenso, aunque habrá dos tablas diferentes. Una para el descenso y otra para meterse en la tercera instancia de la competencia.

Los dirigidos por Germán Noce finalizaron sextos en la Zona 3 en la fase regular y, en el cierre de aquella etapa, lograron ganar de visitantes luego de un año 3 meses y 5 días. El León venció hace 8 días a Costa Brava por la mínima en General Pico en el norte de La Pampa.. Sin embargo, bajo la orientación técnica del platense, aún no conoce la victoria en el Elías Moisés Gómez.

Después de lo sucedido el fin de semana pasado en el Nuevo Pacaembú el contexto cambió y llega con envión a esta etapa de la competencia.

El entrerriano Jorge Rossi marcó el tanto de la victoria en La Pampa

Los chubutenses

Guillermo Brown finalizó su grupo -Zona 4- en el séptimo lugar, con 17 puntos, a cinco del último boleto a la zona alta. El último fin de semana vencieron en como locales en el Raúl Conti a Germinal de Rawson por 2 a 0, con goles de Axel Kostelak y Rodrigo Díaz. En la temporada pasada, La Banda también jugó la Reválida luego del descenso de la Primera Nacional.

Su técnico Corrales tendrá buenas noticias para el debut. Renzo Paparelli y Patricio Cucchi entrenaron a la par del grupo durante la semana y podrían volver al once inicial, dos futbolistas importantes para un equipo que necesita encontrar su mejor versión desde el arranque de esta nueva instancia.

La mala noticia llegó tras confirmarse una grave lesión. Nicolás Varela sufrió un fuerte golpe en la rodilla derecha durante el último partido ante Germinal y los estudios confirmaron que no podrá volver a jugar lo que resta de la temporada, una baja sensible para la Banda considerando que el mediocampista había sido parte habitual del equipo en los últimos compromisos.