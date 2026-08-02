En búsqueda de su primer triunfo del semestre, River recibe a Rosario Central desde las 19.15 por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El Millonario atraviesa una crisis y el ciclo de Eduardo Coudet podría correr peligro de no cortarse la racha de tres derrotas consecutivas en un muy mal inicio de semestre. El Canalla, que también tiene a Jorge Almirón cuestionado, intentará dar un golpe en su visita el Monumental para sumar también su primer éxito en el campeonato. El duelo es transmisión de Prima Multimedios.

Luego del último antecedente entre ambos, que tuvo la victoria de River en las semifinales del Torneo Apertura en el Monumental, esta vez el elenco de Núñez pretende tres puntos que alivien un presente para nada alentador que lo tuvo cayendo ante Aldosivi por Copa Argentina y en los dos primeros duelos, ante Barracas Central y Gimnasia (LP), por el Torneo Clausura, y han puesto a Coudet en una posición muy incómoda, que una nueva caída podría empujar a una renuncia.

Coudet, muy cuestionado luego del mal inicio de River.

De cara a un encuentro que volverá a presentar cambios por parte del Chacho. Sin Marcos Acuña ni Mauro Arambarri, lesionados, Fausto Vera vuelve al equipo en el mediocampo y el puesto de lateral se lo disputan entre el juvenil Facundo González y Lautaro Rivero. Además, Rafael Santos Borré podría volver al once reemplazando a Lucas Beltrán.

Del lado de Rosario Central, que también va por sus primeros tres puntos en el certamen luego de un inicio dubitativo, no habría cambios en el once que empató sin goles ante Racing en Arroyito. Almirón sigue sin contar con Julián Fernández, una pieza importante en el esquema, y tampoco contará esta vez con el veterano Marco Ruben para ingresar desde el banco ni con el recientemente llegado Franco Cervi, que vio minutos ante la Academia pero no concentra por una distensión.

Posibles formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero o Facundo González; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván; Ángel Correa; Lucas Beltrán o Rafael Santos Borré y Joaquín Freitas.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.

TV: ESPN Premium.

Estadio: Mas Monumental.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

El encuentro será transmitido por Grupo Prima Multimedios a través de sus emisoras AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) FM 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas FM 96.1 y Mitre Patagonia FM 90.5.