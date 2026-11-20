Boca Juniors tendrá una cita decisiva este sábado cuando se enfrente con Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto argentino buscará quedarse con el trofeo continental y ponerle fin a una sequía de 18 años sin títulos internacionales. El encuentro se disputará desde las 19.30 (hora argentina) en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y la asistencia de Antonio García en el VAR.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega con confianza a la definición. El Xeneize viene de consagrarse campeón de Liga tras finalizar en lo más alto de la tabla anual y también consiguió el pasaje a la final de la Copa Argentina, luego de golear 3-0 a Banfield.

En la Sudamericana, Boca consiguió una clasificación importante frente a Vasco da Gama, al imponerse en la serie de semifinales y sellar su boleto a la definición en Barranquilla.

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla,

Rodolfo Arruabarrena tiene prácticamente definido el equipo titular. La principal incógnita pasa por el acompañante de Sebastián Villa y Miguel Merentiel en el ataque: Tomás Aranda o Alan Velasco. El juvenil habría ganado terreno durante los últimos entrenamientos.

Probable formación de Boca

Rodolfo Arruabarrena elegiría a estos once jugadores para el arranque: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Alan Velasco.

Del otro lado estará un Atlético Mineiro que atraviesa un presente irregular. El equipo brasileño, conducido por el argentino Eduardo Domínguez, acumula siete partidos consecutivos sin victorias, con cinco derrotas y dos empates.

Mineiro quiere sacarse al espina de la final perdida en el 2025

El Galo llegó a la final después de superar a Montevideo City Torque por un global de 3-2 y buscará dejar atrás las frustraciones internacionales recientes: perdió la final de la Libertadores 2024 y la Sudamericana 2025 frente a Lanús.

El equipo de Domiguez se plantaría así: Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Casierra. DT: Eduardo Domínguez.

El encuentro se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, y contará con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. La transmisión televisiva estará a cargo de ESPN y DSports, mientras que también se podrá seguir en vivo por streaming a través de Disney+ Premium. En radio, lo podes seguír por AM550.