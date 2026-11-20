Boca Juniors está ante una oportunidad histórica. Este sábado, cuando se enfrente con Atlético Mineiro de Brasil por la final de la Copa Sudamericana, tendrá la posibilidad de convertirse en el primer equipo en conquistar tres veces el segundo torneo más importante de clubes de Sudamérica.

Actualmente, el conjunto de La Ribera comparte el primer lugar de la tabla histórica con otros cinco equipos que también levantaron el trofeo en dos oportunidades: Independiente, Lanús, Liga de Quito, Athletico Paranaense e Independiente del Valle.

El Xeneize conquistó la competencia por primera vez en 2004, cuando superó a Bolívar de Bolivia. Un año después volvió a quedarse con el título, tras vencer a Pumas de México en una definición por penales, y consiguió el bicampeonato consecutivo. Sin embargo, desde aquella consagración de 2005, Boca no volvió a ganarla. Su actuación más destacada posteriormente fue en 2014, cuando alcanzó las semifinales y quedó eliminado frente a River Plate.

Boca Bicampeón en el 2005

Por su parte, Independiente se sumó a la lista de bicampeones con sus conquistas de 2010 y 2017. Athletico Paranaense lo consiguió en 2018 y 2021, mientras que Liga de Quito (2009 y 2023) e Independiente del Valle (2019 y 2022) también alcanzaron dos coronaciones. Lanús completó el grupo tras sus títulos de 2013 y 2025.

La final ante Atlético Mineiro representa mucho más que una nueva estrella para Boca. También significa la posibilidad de cortar una sequía internacional de 18 años y recuperar el protagonismo continental. En Barranquilla estará en juego un nuevo campeón, pero también un lugar en la historia: si gana, Boca quedará como el máximo ganador de la Copa Sudamericana, con tres conquistas.

En la historia de la competencia, San Lorenzo fue el primer campeón en el 2002. Boca el primero en ganar un Bicampeonato, mientras que Argentina es el país que más títulos ganó. Lanús el último ganador, en el 2025, justamente superando a Mineiro por penales en la final.

Paredes, ante la gran chance de volver a levantar un título internacional

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