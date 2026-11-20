En la previa de una nueva final continental, Boca encontró un motivo más para alimentar la ilusión de sus hinchas. El equipo utilizará pantalón amarillo en el encuentro decisivo de Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, una elección que, más allá de responder a cuestiones reglamentarias, tiene un antecedente que despierta recuerdos imborrables en el mundo xeneize.

La combinación de camiseta azul y oro con pantalón amarillo remite directamente a la final de la Copa Libertadores 2007, cuando el conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo conquistó su sexta corona continental tras vencer a Gremio en Porto Alegre. En aquella oportunidad, Boca se impuso 2-0 en el partido de vuelta, con dos goles de Juan Román Riquelme, y cerró la serie con un contundente 5-0 global. Una consagración que quedó marcada en la memoria de los hinchas y que convirtió aquella indumentaria en una postal inolvidable.

Boca ganó su última Copa Libertadores con pantalón amarillo

La elección no responde exclusivamente a una cábala. La disposición tiene que ver con el reglamento y la necesidad de diferenciar los uniformes de ambos equipos para evitar similitudes dentro del campo de juego. El amarillo vuelve a aparecer en una final internacional y, como suele suceder en el fútbol, las cábalas empiezan a jugar su propio partido.

camiseta clasica, pantalón y medias amarillas para la gran final

Boca buscará transformar ese guiño de la indumentaria en una nueva noche de gloria. Porque si algo quedó demostrado en 2007 es que aquella combinación puede quedar asociada a una conquista inolvidable.

Esta vez, el desafío será escribir una nueva página. Y mientras la pelota todavía no empezó a rodar, el pantalón amarillo ya consiguió ilusionar a todo el pueblo xeneize.