La cuenta regresiva para el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate ya empezó y, mientras los hinchas hacen sus apuestas, la inteligencia artificial también se metió de lleno en la previa. Tres de las plataformas más populares fueron consultadas sobre el encuentro que se disputará este domingo 1 de noviembre en La Bombonera y sus respuestas dejaron una coincidencia llamativa: dos de ellas se inclinaron por el conjunto local, mientras que una eligió al Millonario.

Una de las primeras en dar su veredicto fue ChatGPT, desarrollada por OpenAI. La herramienta no dudó demasiado y consideró que Boca llega con algunas ventajas futbolísticas para quedarse con los tres puntos. "Para mí, Boca va a ganar el superclásico. Hoy lo veo un escalón por encima de River por funcionamiento, por la localía y, fundamentalmente, por la diferencia que puede sacar en el mediocampo", argumentó al explicar su elección.

En su análisis, también puso el foco en Leandro Paredes, a quien identificó como una pieza que podría inclinar el desarrollo del partido. "Hay un punto que para mí puede ser determinante: Paredes puede ser el jugador que maneje el partido. Si Boca consigue que tenga tiempo para recibir, levantar la cabeza y jugar, River puede sufrir muchísimo", sostuvo. Además, advirtió que la posible ausencia de Aníbal Moreno podría representar un problema para el equipo de Núñez.

¡Se lo lleva el que dice el ChatGPT!

Sin embargo, la plataforma también reconoció las herramientas que tiene River Plate para sorprender a su eterno rival. Mencionó especialmente la jerarquía de Ángel Correa, Thiago Almada, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, futbolistas capaces de cambiar el rumbo de cualquier encuentro. También destacó la evolución colectiva desde la llegada de Leonardo Ponzio. Pese a esos argumentos, su resultado elegido fue contundente: Boca 1-0 River.

La mirada de Gemini, el sistema de inteligencia artificial de Google, fue completamente diferente. A diferencia de ChatGPT, apostó por una victoria del conjunto visitante y consideró que River tiene argumentos para dar el golpe en territorio xeneize. "Me la juego por una victoria ajustada de River. Aunque Boca llega como favorito, con el peso de la localía y el envión del último clásico, el equipo visitante tiene las armas para dar el golpe", expresó.

Para justificar su pronóstico, Gemini imaginó un encuentro con mucha disputa táctica y pocas ventajas. Incluso hizo referencia a las condiciones del campo de juego y a la posibilidad de que River consiga imponer su circuito de pases. "Va a ser un partido trabado, cien por ciento táctico y que se va a definir por un detalle mínimo, pero veo a River llevándose los tres puntos de la Bombonera", agregó.

¡Se lo lleva el que dice el ChatGPT!

La tercera consulta fue para Copilot, la herramienta desarrollada por Microsoft, que terminó funcionando como una especie de desempate. Su evaluación favoreció nuevamente a Boca: le asignó un 40% de posibilidades de triunfo, un 32% al empate y apenas un 28% a River. "No veo una diferencia futbolística enorme entre los dos equipos, pero le doy una ventaja a Boca por la localía en la Bombonera y por el peso que suele tener ese contexto en esta clase de partidos", explicó.

De esta manera, dos de las tres inteligencias artificiales eligieron a Boca como ganador del Superclásico, mientras que Gemini confía en una victoria de River. ChatGPT y Copilot coincidieron, además, en un posible 1-0 para el Xeneize. Las máquinas ya dieron su veredicto, pero la última palabra la tendrán los futbolistas de Leonardo Ponzio y su rival este domingo. Porque, en un clásico de esta magnitud, ningún algoritmo puede garantizar lo que sucederá dentro de la cancha.