El Superclásico entre River Plate y Boca Juniors ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. En medio de la expectativa por el encuentro que se disputará este domingo en La Bombonera, una predicción publicada en redes sociales llamó la atención de los hinchas del Millonario y del Xeneize. El protagonista fue CAN Tarot, conocido por sus análisis vinculados al club de Núñez, quien compartió su interpretación sobre lo que podría suceder durante los 90 minutos.

El pronóstico más llamativo tuvo que ver con una situación que suele generar discusiones en este tipo de encuentros: el arbitraje. El tarotista aseguró que Boca tendría un penal a favor durante el partido. La frase que utilizó para anticipar ese escenario fue contundente: “Boca tendrá un penal a favor”. La posibilidad rápidamente despertó comentarios entre los seguidores de ambos equipos.

Sin embargo, esa no fue la única observación que realizó CAN Tarot sobre el desarrollo del clásico. De acuerdo con su lectura de las cartas, River podría tener una actuación destacada en condición de visitante, incluso frente a un rival que llegaría con confianza al compromiso. Para el tarotista, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio tendría argumentos para complicar a su adversario en su propio estadio.

Se viene un nuevo Superclásico

Otro de los puntos que mencionó estuvo relacionado con el estado físico del conjunto azul y oro. Según su interpretación, Boca podría sufrir el desgaste durante el encuentro, una circunstancia que eventualmente condicionaría su rendimiento a medida que avanzaran los minutos.

La predicción también incluyó una definición sobre el posible resultado. CAN Tarot sostuvo que, si el Superclásico termina con un ganador, el desenlace favorecería a River. De esta manera, el Millonario tendría la oportunidad de llevarse los tres puntos de la Bombonera.

Pero el pronóstico del representante del mundo del tarot no fue el único que apareció en la previa. También se conoció la mirada de Giorgio Armas, el astrólogo identificado con Boca, quien compartió sus propias consideraciones sobre el enfrentamiento que paralizará al fútbol argentino.

Se viene un nuevo Superclásico

En particular, Giorgio Armas dejó una advertencia para el conjunto xeneize y puso especial atención en el arbitraje. Así, mientras CAN Tarot habló de un posible penal para Boca y se inclinó por River en caso de que hubiera un vencedor, el astrólogo del equipo local eligió señalar un aspecto que podría resultar determinante durante el encuentro.

Como ocurre con este tipo de pronósticos, las interpretaciones astrológicas no representan certezas ni anticipan resultados comprobables. La última palabra estará en el césped, donde River y Boca protagonizarán un nuevo capítulo de su histórica rivalidad. Entre las expectativas de los hinchas, las especulaciones sobre el arbitraje y las predicciones que circularon en las redes, el clásico promete una previa cargada de tensión y debate.