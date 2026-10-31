La situación profesional de Mauro Icardi continúa generando interrogantes. Después de finalizar su etapa en el Galatasaray de Turquía, el delantero argentino todavía no encontró un nuevo equipo y decidió explicar públicamente cuáles son los motivos detrás de su postura. En una entrevista con el diario italiano La Repubblica, el futbolista habló de sus expectativas y dejó en claro qué condiciones necesita para regresar a las canchas.

Lejos de mostrarse preocupado por continuar sin contrato, Icardi aseguró que tuvo diferentes posibilidades desde su salida del conjunto turco, pero que ninguna terminó de convencerlo. "He recibido ofertas, pero preferí esperar antes que aceptar un proyecto con el que no estuviera totalmente comprometido. Crecí en Italia como persona y como futbolista. Me gustaría volver con un proyecto que me apasione y la oportunidad de construir algo importante", explicó.

Entre sus deseos aparece especialmente el Inter de Milán, institución en la que vivió una de las etapas más importantes de su carrera europea. El rosarino reconoció que le gustaría regresar para tener una despedida diferente de aquella salida que terminó marcando su vínculo con el club italiano. Sin embargo, aclaró que no se trata de una negociación concreta ni de una decisión que dependa exclusivamente de él.

¿Mauro Icardi vuelve al fútbol?

"Pasé años importantes vistiendo la camiseta del Inter, y el brazalete de capitán marcó una parte de mí. El final fue doloroso, y me gustaría cerrar el círculo de otra manera. Pero un regreso solo tendría sentido con confianza mutua y un objetivo común. Todavía tengo mucho que ofrecer: si regreso a un club, lo hago para ser útil y para ganar", sostuvo.

También hubo lugar para recordar uno de los episodios más delicados de aquella experiencia: la pérdida de la capitanía. Mauro Icardi reconoció que le afectó profundamente y explicó que atravesaba un problema físico que condicionaba su rendimiento. "Perder la cinta me dolió mucho", expresó. Además, contó que disputaba los encuentros con infiltraciones por los fuertes dolores en una de sus rodillas.

En el terreno personal, el futbolista también se refirió a su vínculo con Eugenia China Suárez y al cierre de su matrimonio con Wanda Nara. Sobre su actualidad sentimental, eligió transmitir tranquilidad y destacó el momento que comparte con la actriz. "Es un buen momento. El divorcio en Italia cerró un capítulo importante y hoy miro hacia adelante con serenidad. Con Eugenia comparto amor y complicidad. Tengo la tranquilidad de poder ser yo mismo", afirmó.

¿Mauro Icardi vuelve al fútbol?

La relación con la China Suárez parece ocupar un lugar importante en esta nueva etapa. Sin embargo, Icardi también marcó una diferencia entre lo que muestra en las redes sociales y aquello que prefiere reservarse. "Una foto no cuenta toda la vida. Hay cosas que guardo en mi corazón. Pero la felicidad que ven es real", agregó, al referirse a las imágenes que suele compartir junto a su pareja.

Por último, el delantero respondió a quienes ponen en duda su capacidad para continuar compitiendo al máximo nivel. "A menudo me han descrito más como un personaje que como un futbolista", reflexionó. Y completó con un mensaje contundente: "Quienes han trabajado conmigo saben cómo entreno, cómo me relaciono con el equipo y cuánto me importa ganar. A quienes piensan que ya no tengo nada que aportar, les digo que estoy deseando demostrarlo en el campo". Por ahora, Mauro Icardi espera encontrar un desafío deportivo que lo motive y le permita volver a demostrar su vigencia.